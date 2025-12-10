Bordighera, i genitori dei bimbi della 'Rodari': "Vermi nel cibo della mensa scolastica"

"I bambini hanno trovato vermi nei piatti serviti ieri a pranzo, erano nella pasta". Lo segnalano alcuni genitori dei bambini che frequentano la classe terza della scuola primaria del plesso scolastico G. Rodari dell'Istituto Comprensivo Bordighera.

"I bambini si sono così rifiutati di mangiare il secondo e le signore che lavorano in mensa li hanno definiti 'scemi'. Sono stati i bambini a raccontarlo all’uscita dalla scuola. Non c'è stata nessuna comunicazione da parte della scuola su quanto accaduto nella mensa. E' una cosa scandalosa" - raccontano preoccupati i genitori - "Oggi la mensa ha lavorato normalmente ma noi non li abbiamo lasciati mangiare a scuola. Siamo andati a prenderli per pranzo, li abbiamo fatti uscire e poi li abbiamo riportati a scuola per il pomeriggio ma non possiamo farlo tutti i giorni a causa degli impegni lavorativi. Servono maggiori controlli e cambiamenti. Al momento ci arrangeremo con il pranzo al sacco ma non è giusto visto che c'è un servizio mensa. E' la prima volta che succede ma negli anni ci sono già stati altri problemi con il servizio mensa".

"Ho mandato email pec al Comune e all'ufficio scuola ieri, quindici minuti dopo aver saputo quello che era successo" - dichiara la dirigente scolastica Tiziana Montemarani - "La pec è stata mandata dalla scuola all'assessore competente. La scuola ha attivato tutto quello che doveva attivare. Ora ci sarà una riunione per spiegare la situazione ma non ho ancora avuto una risposta dal Comune. Ho avuto, però, questa mattina, una risposta dalla ditta Elior che ha detto che si sta attivando".

"Purtroppo erano tarme delle farfalline" - fa sapere l'assessore Martina Sferrazza - "Appena ci è stato segnalato, abbiamo subito mandato una segnalazione alla ditta Elior e attivato le nostre procedure di controllo. E' nostro interesse tutelare i bambini e controllare il servizio. Tutto quello che possiamo fare per controllare lo facciamo".

La società Elior, concessionaria del servizio di refezione scolastica dell’Istituto Comprensivo di Bordighera, sembra, dunque, che abbia adottato immediati provvedimenti a tutela degli alunni. La ditta ha, infatti, comunicato all’Ufficio Scuola del Comune di "aver provveduto al ritiro immediato del piatto segnalato, sostituendolo con prosciutto cotto". Contestualmente è stato attivato l’Ufficio Qualità aziendale per effettuare una serie di verifiche: la giacenza della pasta per eventuale eliminazione o reso al fornitore, i dati di rintracciabilità e i tempi di stoccaggio del prodotto. È stata, inoltre, inviata una segnalazione di non conformità grave al fornitore e richiesta una disinfestazione straordinaria urgente di tutto il magazzino del centro cottura. Da parte sua, l’Ufficio Scuola del Comune ha inviato una segnalazione ufficiale all’ASL 1, chiedendo un controllo approfondito e un riscontro sull’accaduto. Le autorità competenti sono ora al lavoro per fare piena chiarezza sull’episodio. Resta fermo, da parte di tutti i soggetti coinvolti, il massimo impegno per garantire la sicurezza e la tutela dei bambini e dei ragazzi.