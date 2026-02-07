Controlli interforze nei locali di Sanremo, i risultati: irregolarità in due locali, sanzioni per 20mila euro e attività sospesa (Foto)

Nella serata di ieri il Questore della Provincia di Imperia Andrea Lo Iacono, a seguito di specifici incontri svolti in Prefettura, ha disposto un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione di azioni illegali e alla tutela della pubblica incolumità, con particolare attenzione agli esercizi pubblici situati nelle zone nevralgiche di Sanremo. L’operazione ha visto impegnato personale del Commissariato di P.S. di Sanremo, del Reparto Prevenzione Crimine Liguria, dell’Arma dei Carabinieri – compreso l’Ispettorato del Lavoro di Imperia –, della Guardia di Finanza, della Polizia Locale, dei Vigili del Fuoco e del Dipartimento di Prevenzione della Provincia di Imperia, con il supporto di unità cinofile.

Nel corso dei controlli sono stati verificati due locali di intrattenimento e identificate 23 persone, di cui 10 con precedenti di polizia. In entrambi gli esercizi sono emerse gravi irregolarità in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08), lavoro nero e igiene pubblica. Per uno dei due locali, l’Ispettorato del Lavoro ha elevato sanzioni per circa 20.000 euro, disponendo inoltre la sospensione dell’attività per la mancanza del Piano di Emergenza, fino alla presentazione della documentazione richiesta. Durante l’attività di controllo, due avventori sono stati trovati in possesso di modiche quantità di sostanza stupefacente e segnalati alla Prefettura di Imperia; è stata inoltre rinvenuta e ritirata un’ascia.

Le forze dell’ordine hanno annunciato che i controlli nei pubblici esercizi e nei locali di intrattenimento proseguiranno anche nei prossimi giorni, con l’obiettivo di garantire la sicurezza di lavoratori e clienti.