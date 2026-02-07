Controlli interforze nei locali di Sanremo: verifiche su sicurezza e prevenzione, mentre Confcommercio rafforza formazione e supporto alle imprese

Una serie di controlli interforze è stata effettuata nella notte appena trascorsa a Sanremo da Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Municipale, Vigili del Fuoco ed Asl 1. L’intervento congiunto delle forze dell’ordine ha interessato bar, ristoranti e locali notturni, con particolare attenzione al rispetto delle misure di sicurezza e delle normative vigenti a tutela dell’incolumità di clienti e lavoratori. Le verifiche si inseriscono in un più ampio piano di prevenzione, rafforzato anche alla luce dei tragici fatti avvenuti a Crans Montana, in Svizzera, dove nella notte di Capodanno un incendio nel locale “Costellation” ha causato la morte di 40 persone. Un episodio che ha riacceso l’attenzione sulla necessità di controlli puntuali e costanti nei luoghi di aggregazione, soprattutto nelle ore notturne e nei periodi di maggiore affluenza.

Sono stati messo a segno controlli sui materiali, sulla conformità degli impianti e la regolarità posizioni lavorative.

Le forze dell’ordine hanno confermato che i controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni, con ulteriori interventi mirati a verificare la corretta applicazione delle norme in materia di sicurezza, capienza dei locali, vie di fuga e dispositivi antincendio, nell’ottica di prevenire situazioni di rischio e garantire la massima tutela per tutti. Sul tema è intervenuta anche Confcommercio, che nelle ultime ore ha ribadito il proprio impegno a supporto delle imprese. L’associazione ha infatti attivato nuovi corsi di formazione e predisposto manuali specifici, tra cui il “Piano di Emergenza ed Evacuazioni”, strumento fondamentale per la gestione di eventuali situazioni critiche all’interno delle attività aperte al pubblico.

Una circolare è stata inoltre inviata a tutti gli associati per ricordare l’importanza di verificare la validità e la corretta tenuta del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), nonché la piena conformità di tutta la documentazione prevista dalla normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. Per tutti gli adempimenti, Confcommercio mette a disposizione i propri uffici, presso i quali è anche possibile effettuare una valutazione congiunta della validità del DVR e della correttezza della documentazione in essere.

Confcommercio Imprese per l’Italia della Provincia di Imperia organizza inoltre numerosi corsi dedicati alla Sicurezza sul Lavoro, tra cui:

- Corso di Formazione Sicurezza per i Lavoratori e relativo aggiornamento

- Corso RSPP (Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione) e relativo aggiornamento

- Corso Antincendio e relativo aggiornamento

- Corso Primo Soccorso e relativo aggiornamento

A questi si affiancano i corsi dedicati alla Sicurezza Alimentare:

- Corso OSA (Operatore del Settore Alimentare – HACCP)

- Corso di Aggiornamento OSA/HACCP

L’offerta di Confcommercio comprende anche una serie di servizi in materia di sicurezza, come la redazione e l’aggiornamento del DVR, le visite mediche per i lavoratori e, per la sicurezza alimentare, la redazione e l’aggiornamento del Piano di Autocontrollo, le analisi alimentari e delle superfici, la redazione del Manuale di Prevenzione della Legionella e le relative analisi. Un insieme di iniziative e servizi che, anche alla luce dei controlli in corso e di quelli annunciati per il futuro, ribadiscono con forza “l’impegno costante di Confcommercio nel promuovere una cultura della prevenzione e della sicurezza”, a tutela delle imprese, dei lavoratori e dei cittadini.