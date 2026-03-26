Tentata rapina in gioielleria a Sanremo, processo aggiornato: discussione il 16 aprile, sentenza il 23

Prosegue il processo per la tentata rapina avvenuta l’11 gennaio 2025 in una gioielleria di via Palazzo, a Sanremo. Nella mattinata odierna si è tenuta una nuova udienza davanti al collegio giudicante, che ha ascoltato la ricostruzione dei fatti e degli elementi emersi durante le indagini. Al termine della seduta, il tribunale ha disposto il rinvio del procedimento al prossimo 16 aprile, data in cui è prevista la discussione finale. La sentenza è invece attesa per il 23 aprile.

La dinamica dei fatti. Secondo quanto emerso, il tentativo di rapina si è verificato nelle prime ore della giornata, mentre le titolari del negozio stavano preparando l’apertura. Un uomo, con il volto coperto e vestito di nero, si sarebbe introdotto all’interno dell’attività commerciale armato di pistola.

Il malvivente avrebbe tentato di costringere le due donne a entrare nel caveau, senza però riuscirci. Le titolari sarebbero infatti riuscite a reagire, mettendosi in sicurezza e attivando il sistema di allarme collegato alle forze dell’ordine. A quel punto l’uomo avrebbe abbandonato il negozio, allontanandosi a piedi lungo via Palazzo in direzione di piazza Colombo.

Gli elementi delle indagini. Le indagini dei carabinieri, avviate subito dopo l’episodio, si sono concentrate anche su alcuni comportamenti sospetti segnalati nei giorni precedenti. In particolare, sarebbe stata notata più volte la presenza di una persona nei pressi della gioielleria, negli orari di apertura e chiusura, circostanza che ha contribuito a indirizzare gli accertamenti. Gli investigatori sono così riusciti a risalire all’identità dell’uomo, un 55enne di nazionalità slovacca, successivamente arrestato.

Le prossime tappe. Il processo entrerà ora nella sua fase conclusiva. Il 16 aprile sarà il momento della discussione delle parti, mentre le repliche, con possibilità di lettura del dispositivo, il 23 aprile.