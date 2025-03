Salta il faraonico progetto dell'Arena Sanremo: il Tar della Liguria ha respinto il ricorso della Sanremese

E’ stato bocciato dal Tar della regione il progetto dello stadio ‘Arena Sanremo’, che era stato presentato dalla Sanremese Calcio per un totale restyling della struttura di corso Mazzini, per poi virare sulla possibilità di costruirlo in zona Pian di Poma. Il tribunale amministrativo ha bocciato tutti i punti su cui si basava il ricorso della Sanremese, ovvero il fatto che il provvedimento del Comune sarebbe stato illegittimo sotto molteplici profili e che la conferenza dei servizi indetta avrebbe dovuto essere preliminare. Il Tar ha respinto il punto per il quale la Sanremese sosteneva che dovessero essere i dirigenti a prendere una decisione in merito al progetto e non la Giunta ed ha anche evidenziato come la documentazione presentata dalla società di corso Mazzini sia stata insufficiente.

Il progetto da oltre 110 milioni di euro, che prevedeva la costruzione dello stadio, sembra quindi definitivamente tramontare anche se la Sanremese potrebbe ancora fare ricorso al Consiglio di Stato. Dal Comune la notizia non viene commentata mentre il presidente Alessandro Masu ha confermato che, lunedì presenterà un nuovo progetto di restyling del 'Comunale': "Noi avevamo fatto ricorso contro la precedente Amministrazione - ha detto - ed ora i rapporti con la nuova sono sempre stati chiari e schietti. Per quanto riguarda l'Arena a Pian di Poma abbiamo avuto il diniego del Ministero. Ci auguriamo che il progetto decisamente più ridotto per rendere lo stadio più commerciale per avere ricavi, possa essere approvato".

Contestualmente la Sanremese presenterà anche un progetto costruire una piccola tribuna coperta a Pian di Poma, per poter consentire al pubblico di seguire gli incontri che si svolgono nell'impianto in attesa della conclusione degli spogliatoi.