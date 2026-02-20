Ventimiglia, pedone investito: scattano i soccorsi in via Cavour

Mobilitazione di soccorsi questa mattina in via Cavour a Ventimiglia per un pedone investito, sembrerebbe da uno scooter.

Sul posto sono intervenuti un'automedica Alfa 3, due ambulanze della Croce Verde Intemelia, la polizia di Stato e la polizia locale. Per consentire i soccorsi è stata momentaneamente chiusa al traffico la strada che ha così creato disagi alla viabilità in entrambe le direzioni di marcia.

Il ferito, pare una donna di 47 anni, sembra che stava attraversando la strada quando all'improvviso è stata investita. Soccorsa sul luogo dell'incidente è stata poi trasportata in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale di Sanremo per una sospetta frattura della spalla e un trauma cranico. La persona alla guida del mezzo è stata, invece, trasportata all'ospedale di Bordighera.