L'Orchestra Sinfonica di Sanremo inaugura la nuova stagione (Foto e video)

Concluso il 75° Festival della canzone italiana Sanremo si prepara ad accogliere la nuova stagione musicale dell'Orchestra sinfonica, che prenderà il via sabato 22 febbraio al Teatro dell'Opera del Casinò.

Per questo triennio è stato scelto il tema di Musica e Società. "La musica è un fenomeno sociale per eccellenza: ha accompagnato l’uomo nell’rito, nella fede, nell’amore, nel lavoro, nella guerra e nella pace. Anche le arti, dal cinema al teatro, devono molto alla musica. Con questo nuovo triennio vogliamo riscoprire e valorizzare queste connessioni, offrendo al pubblico un’esperienza musicale più consapevole e coinvolgente" spiega il M° Giancarlo De Lorenzo, direttore artistico della Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo.

Anche l’Assessore alla Cultura del Comune di Sanremo Enza Dedali commenta con entusiasmo: "Questo progetto porterà alla creazione di nuove reti culturali e interdisciplinari, coinvolgendo pubblici diversi e realtà territoriali in un dialogo continuo con la musica".

"Credo che con il Festival si sia fatto un grande lavoro - aggiunge l'assessore al turismo Alessandro Sindoni - credo che darà slancio anche alla stagione che verrà. Mi aspetto ancora poi altre sorprese oltre a quello già annunciato, in cui farò il possibile insieme al mio ufficio per dare il mio contributo".

Molto importante per il successo dell'evento sarà la collaborazione tra gli assessorati alla Cultura e al Turismo, con il sostegno di Regione Liguria e della diocesi di Ventimiglia, che celebrerà quest'anno la 15sima edizione della rassegna Musica nelle chiese.

Proseguiranno poi gli eventi e le collaborazioni, a cominciare dal Premio Tenco, i Martedì Letterari, l'Rpm Sanremo, Area Sanremo e le iniziative che coinvolgeranno le scuole del territorio.

Ultima ma non per questo meno importante la terza edizione della Sanremo Summer Symphony, che si svolgerà tra luglio e agosto, a cui prenderanno parte artisti di fama internazionale: tra i nomi annunciati anche quello di Simone Cristicchi, che dopo il quinto posto conquistato al Festival si prepara a tornare nella città dei fiori in occasione del Ferragosto.

Tra le eccellenze anche Marcus Miller, la cui unica data nel 2025 in Italia sarà proprio a Sanremo.

Nel corso della presenazione è intervenuto anche il maestro Valter Sivilotti, che ha diretto l'orchestra durante il Festival e collaborerà anche per la stagione della Sinfonica: "Stagione di grande profilo, difficile vederne in Italia di pari livello. I miei complimenti al maestro De Lorenzo. Il Festival è stata un'esperienza incredibile, mi sento onorato di aver preso parte".