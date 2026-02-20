Donna scomparsa sulla scogliera della Vesca a Sanremo ricerche senza esito tra costa e mare con droni e motovedetta

È in corso da ieri sera, nella zona della Vesca a Sanremo, la ricerca di una donna che sarebbe stata vista sulla scogliera da sola da alcuni passanti e sarebbe poi scomparsa, forse in mare.

Sul posto sono presenti i Vigili del Fuoco, che stanno scandagliando la costa e la zona a terra, anche con i droni per le riprese dall’alto. Ci sono anche i Carabinieri mentre la Guardia Costiera sta controllando la zona a mare con la motovedetta.

Al momento della donna nessuna traccia e le ricerche proseguiranno anche nelle prossime ore.