 / Cronaca

Cronaca | 19 febbraio 2026, 10:54

Ventimiglia, bimbo di 8 mesi cade dal lettino: trasportato al Gaslini in via prudenziale

Intervento del 118 questa mattina in corso Genova: il piccolo, di otto mesi, è stato centralizzato con l’elicottero Grifo verso l’ospedale pediatrico di Genova per accertamenti

Ventimiglia, bimbo di 8 mesi cade dal lettino: trasportato al Gaslini in via prudenziale

Attimi di apprensione questa mattina a Ventimiglia, in corso Genova, dove alle 9.53 è scattato l’intervento dei soccorsi per un bimbo di appena otto mesi caduto dal lettino all’interno della propria abitazione.

Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118 che ha prestato le prime cure al piccolo. Le sue condizioni, secondo quanto appreso, non sarebbero apparse inizialmente critiche, ma i sanitari hanno deciso di procedere comunque con il trasferimento in via prudenziale all’ospedale pediatrico Istituto Giannina Gaslini di Genova.

Per velocizzare le operazioni e garantire un’assistenza specialistica immediata, è stato attivato l’elisoccorso Grifo, che ha centralizzato il bambino verso il nosocomio genovese per gli accertamenti del caso.

Andrea Musacchio

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium