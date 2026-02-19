Ventimiglia, bimbo di 8 mesi cade dal lettino: trasportato al Gaslini in via prudenziale

Attimi di apprensione questa mattina a Ventimiglia, in corso Genova, dove alle 9.53 è scattato l’intervento dei soccorsi per un bimbo di appena otto mesi caduto dal lettino all’interno della propria abitazione.

Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118 che ha prestato le prime cure al piccolo. Le sue condizioni, secondo quanto appreso, non sarebbero apparse inizialmente critiche, ma i sanitari hanno deciso di procedere comunque con il trasferimento in via prudenziale all’ospedale pediatrico Istituto Giannina Gaslini di Genova.

Per velocizzare le operazioni e garantire un’assistenza specialistica immediata, è stato attivato l’elisoccorso Grifo, che ha centralizzato il bambino verso il nosocomio genovese per gli accertamenti del caso.