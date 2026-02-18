Festival di Sanremo 2026: anche la Polizia Penitenziaria nel dispositivo di sicurezza

Anche la Polizia Penitenziaria concorrerà ai servizi di ordine pubblico e sicurezza connessi allo svolgimento del Festival di Sanremo. A renderlo noto è Vincenzo Tristaino, Segretario Nazionale per la Liguria del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria (SAPPE).

“In occasione di un evento di rilevanza nazionale e internazionale come il Festival – dichiara Tristaino – anche la Polizia Penitenziaria farà la propria parte, contribuendo in maniera concreta ai dispositivi di sicurezza predisposti sul territorio”. Saranno impiegati i Baschi Azzurri in servizio presso le case circondariali di Sanremo e Imperia, a testimonianza dell’elevata professionalità e capacità operativa che contraddistinguono le donne e gli uomini della Polizia Penitenziaria.

“Si tratta di un risultato importante – prosegue Tristaino – reso possibile anche grazie al decisivo impegno del SAPPE, che nelle scorse settimane ha incontrato il Prefetto e il Questore di Imperia, con il segretario provinciale SAPPE Giuseppe Giangrande, per rappresentare la disponibilità e le competenze del Corpo nell’ambito dei servizi di ordine pubblico. Un confronto istituzionale proficuo che ha consentito di valorizzare il ruolo della Polizia Penitenziaria nel sistema sicurezza”.

Il Segretario nazionale per la Liguria sottolinea come la partecipazione al dispositivo di sicurezza del Festival rappresenti “un riconoscimento concreto della professionalità del Corpo, troppo spesso percepito esclusivamente per il lavoro svolto all’interno degli istituti penitenziari, ma che in realtà dispone di reparti e specializzazioni in grado di operare efficacemente anche in contesti complessi di ordine pubblico”. “Il SAPPE – conclude Tristaino – continuerà a lavorare affinché venga pienamente riconosciuto il ruolo strategico della Polizia Penitenziaria nel panorama della sicurezza nazionale, promuovendone l’immagine e tutelando la dignità professionale dei Baschi Azzurri, che ancora una volta dimostrano senso dello Stato, spirito di servizio e alto livello di preparazione”.

Il Sindacato esprime infine apprezzamento per la collaborazione istituzionale avviata in provincia di Imperia, ribadendo la piena disponibilità della Polizia Penitenziaria a garantire, con professionalità e responsabilità, la sicurezza di cittadini, artisti e operatori dell’informazione durante lo svolgimento della kermesse canora.

“Esprimiamo fermo apprezzamento per la decisione assunta di coinvolgere anche le donne e gli uomini della Polizia Penitenziaria nell’apparato di sicurezza predisposto per la 76ª edizione del Festival di Sanremo”. Lo dichiara Donato Capece, segretario generale del SAPPE, che rivolge parole di elogio al personale in servizio nelle carceri del Ponente ligure e dell’intera Regione.

“Il lavoro della Polizia Penitenziaria è ancora una volta motivo d’orgoglio per tutta la Liguria. I risultati che raggiungiamo ogni giorno e gli obiettivi conseguiti sono il frutto di un importante lavoro di squadra. Gli uomini e le donne del Corpo operano coniugando l’aspetto umano con i doveri dell’uniforme e gli straordinari traguardi raggiunti dimostrano professionalità e competenza, anche nell’affrontare ambiti che vanno oltre il contesto strettamente penitenziario. L’auspicio è di continuare a lavorare in questa direzione, rafforzando il legame con il territorio e con i cittadini”.

Capece sottolinea infine che “Il Corpo di Polizia Penitenziaria riveste un ruolo fondamentale nel sistema della sicurezza nazionale e ha dimostrato negli anni non solo di essere un baluardo nella difesa della società contro la criminalità, ma anche di possedere capacità, risorse e strumenti per intensificare ulteriormente il proprio impegno nella lotta alla criminalità, operando non soltanto all’interno degli istituti penitenziari, ma anche all’esterno”.