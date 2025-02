Festival di Sanremo: turismo alle stelle e città in festa, unico neo il problema degli spostamenti in centro

Parlare di successo a livello turistico per il Festival di Sanremo è quasi scontato: come sempre accade in occasione del più importante evento musicale italiano gli alberghi e le vie del centro sono un agglomerato di turisti che danno vita alla città, contribuendo alla riuscita della kermesse e a muovere l'economia e il commercio della città.

"Qualcuno ha già iniziato a bloccare le date nella prima metà del prossimo febbraio, anche se non si sa quando sarà precisamente il Festival - commenta Maurizio Massimino di Confesercenti - è stato davvero un successo, anche per le attività commerciali. La collaborazione tra Rai e uffici comunali ha portato davvero tanti eventi extrafestival, che hanno coinvolto i turisti, e infatti gli alberghi erano pieni. Per non parlare delle attività, che hanno visto un'alta frequenza di persone per il centro. Sicuramente c'è stato il problema del traffico, ma in queste situazioni è anche un po' inevitabile. Dobbiamo tenerci stretto il Festival, perché è una cosa unica".

"Il Festival ha avuto un ottimo riscontro sotto tutti i punti di vista - incalza Christian Feliciotto di Federturismo - anche per le zone limitrofe, andando a toccare anche Ventimiglia da un lato e Diano Marina dall'altro. Sicuramente poi possiamo fare un discorso di visibilità, perché il logo di Sanremo con questa manifestazione circola in tutta Italia, e nei prossimi mesi ci si aspetta un riscontro, pensando poi al prossimo anno, ma nell'immediato per i Carri fioriti e poi i vari ponti, che quest'anno saranno anche positivi da questo punto di vista".

Una problematica su cui si sofferma Feliciotto è quella degli spostamenti: "Sarebbe l'ideale cercare di rendere il centro una zona rivolta ai taxi, agli addetti ai lavori e simili. Certo, è un problema logico visto il grande afflusso di persone e non si può risolvere con la bacchetta magica, ma se si ragionasse su sfoghi per non decongestionare il centro sarebbe perfetto. L'area di Portosole è stata una soluzione, ma servirebbe qualcosa in più. Certo non è semplice ma per trovare la soluzione bisogna anche iniziare a pensarci".

Anche Silvio Di Michele, presidente sanremese di Federalberghi, parla della problematica: "Effettivamente esiste un problema sugli spostamenti, certo quando saranno ultimati i lavori in Piazza Eroi avremo un'importante valvola di sfogo e ragionare su due polmoni collegati al centro per gestire il traffico, anche se capisco non sia semplicissimo. Detto ciò la settimana è andata molto bene, Sanremo era stracolma e anche nella provincia ci sono stati ottimi numeri per le presenze. Poi l'atmosfera è stata bellissima, l'ho anche vissuta in prima persona e posso dire che tutte le location erano ben organizzate. Un plauso anche a Rai Pubblicità, vediamo anche come andrà i prossimi anni, ma faccio fatica a immaginare un Festival senza la Rai".

Molto utile è stato il tempo che ha graziato la città, eccezion fatta per la serata di martedì e una breve pioggia il sabato, come sottolineano tutti gli esponenti delle associazioni di categoria. Da parte loro arriva inoltre un plauso all'amministrazione e all'ufficio turismo, senza dimenticare le forze dell'ordine.