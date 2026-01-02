Sanremo si prepara ai saldi invernali: vetrine pronte e grandi occasioni in arrivo (Foto)

Come da tradizione, l'inizio del nuovo anno coincide con l'inizio dei saldi invernali, un appuntamento immancabile per accaparrarsi capi di abbigliamento altresì complessi da reperire così come un'occasione per i commercianti di smaltire le rimanenze di magazzino.

I preparativi sono ormai vicini alla loro ultimazione, con affissi già alle vetrine dei negozi gli avvisi di inizio e le indicazioni sulle potenziali offerte: sconti a partire dal 20% in praticamente tutti i punti vendita che aderiranno ai saldi, con possibilità di trovare articoli scontati anche del 70%, dando vita a vere e proprie grandi occasioni per gli acquirenti.

Tra chi finisce di sistemare gli articoli in attesa di domani e chi ne approfitta per ulteriori preparativi, il viavai per il centro di Sanremo a caccia dei cartelli è già iniziato, così da adocchiare già le "prede" per il prossimo mese: qualche negozio addirittura è rimasto con le serrande abbassate in modo da prepararsi al meglio per il via dei saldi.

L'appuntamento atteso per il commercio territoriale è ormai arrivato, una fase fondamentale per le attività della zona che porta sempre slancio a un settore importante per l'economia: non bisogna mai dimenticare che via Matteotti, così come via Palazzo, via Escoffier e tutte le vie del ccentro sono per lo più costituite da attività di commercio al dettaglio, ed essendo in una posizione nevralgica di Sanremo l'inizio dei saldi può dare un movimento enorme all'attività.

Il periodo di sconti proseguirà fino a metà febbraio, dando oltre un mese di tempo per accaparrarsi articoli di qualità a prezzi più convenienti.