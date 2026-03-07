Dalla Festa della Donna a San Benedetto Revelli: uno speciale weekend di eventi diffusi in tutta la provincia

In questo primo fine settimana di marzo, la Riviera si muove tra due anime che convivono senza contraddirsi: da una parte la Festa della Donna, con il suo carico di memoria, diritti, creatività e storie da riportare al centro; dall’altra la grande celebrazione di San Benedetto Revelli, che a Taggia e Arma trasforma le strade in un viaggio nel tempo, tra rievocazioni medievali, cortei storici e antichi mestieri.

La Festa della Donna si apre sabato 7 marzo con spettacoli, incontri e musica. A Imperia, alle 21, il Teatro Parrocchiale di via Verdi ospita Un Passo, mille Voci, serata di danza dedicata alle storie di forza femminile e alla raccolta fondi per le famiglie in difficoltà; sempre alle 21, alla Banchina Aicardi di Oneglia, Serena Bagozzi porta Imperia è Donna – Musica sotto le Gru, un omaggio a Claudio Baglioni accompagnata dalla chitarra di Daniele Lulli. A Civezza, alle 15.30, il Forum Ricca accoglie Donne controcorrente, sei ritratti scenici di figure che hanno osato cambiare il proprio destino: Frida Kahlo, Marie Curie, Rosa Parks, Alda Merini, Giovanna d’Arco e Marlene Dietrich, donne diverse per epoca e percorso, ma accomunate dal coraggio di seguire la propria strada

Domenica 8 marzo gli appuntamenti si moltiplicano. A Sanremo, per il 140° anniversario di Eva Mameli Calvino, Una giornata con Eva propone due itinerari guidati: alle 10 da piazza Colombo verso Villa Meridiana e Biblioteca Civica, e alle 15 dal Casinò per visitare Villa Angerer, Crea e il Cimitero Monumentale, con partecipazione gratuita su prenotazione.

Una giornata significativa, organizzata per valorizzare una figura femminile di grande spessore, il cui contributo continua a rappresentare ancora oggi un punto di riferimento nel panorama scientifico e culturale del nostro Paese.

A Imperia, Villa Grock apre le porte con Le muse di Grock: alle 11 un’esperienza con colazione, alle 15 una visita accompagnata e, per tutta la giornata, ingresso ridotto per le donne; al MACI di Villa Faravelli, dalle 15 alle 17, Pic Nic al Museo intreccia arte, letteratura e scienza in un percorso dedicato al benessere personale, mentre alle 17.30 la Banchina Aicardi torna a riempirsi di musica con la Disco Band Studio 54 per Imperia è Donna – Musica sotto le Gru.

La giornata prosegue a Vallecrosia, dove alle 16.30 la Biblioteca Civica ospita Da Donna a Donna, reading teatrale-letterario dedicato a parole e pensieri di donne straordinarie, con ingresso libero su prenotazione. L’evento è arricchito dall’esposizione delle opere a china su carta dell’artista Daniela Lavagna. A Bordighera, alle 17, l’Ex Chiesa Anglicana accoglie Assolta o colpevole di Enrico Cenderelli per la rassegna Winter in Spring.

La rappresentazione mette al centro storie femminili che affrontano il tema dell’identità, della libertà e del diritto al rispetto. Il pubblico partecipa attivamente allo sviluppo finale dello spettacolo, assumendo il ruolo di giuria popolare chiamata a esprimere un giudizio conclusivo

A Diano Marina, alle 16, il Palazzo del Parco ospita il concerto jazz dei Kind of Vasco, mentre a Cervo, alle 17, l’Oratorio di Santa Caterina propone Continuamente donna, incontro dedicato alla figura della prima sindaca del borgo, Serafina Maria Raimondo, e alla questione femminile in Liguria. Nell’entroterra, a Civezza, alle 17, il Forum Ricca presenta il romanzo L’Ombra di Perseo di Daniela Mencarelli Hofmann con letture, musica e aperitivo; a Diano Castello, alle 18, il Teatro Concordia accoglie Il vento e la ginestra, concerto dedicato a Fabrizio De André con la Ligustica Ensemble; a Pieve di Teco, alle 15, il Teatro Salvini ospita Molly in Bloom, spettacolo al femminile con Giorgia Brusco e Cristina Rovaldi dedicato alla figura femminile e alla sua emancipazione.

Molly rivendica il proprio essere donna, madre, moglie e amante, affermando il desiderio di vivere con consapevolezza e pienezza.

Parallelamente, Taggia e Arma si preparano a vivere uno dei momenti più attesi dell’anno: la grande festa di San Benedetto Revelli, che ogni marzo riporta il borgo nel pieno del Medioevo. Sabato 7 marzo, dalle 9 alle 20, piazza Eroi Taggesi si anima con il mercato medievale di prodotti e mestieri, mentre dalle 10 alle 23 piazza Garibaldi ospita lo Street Food. Alle 10 prende forma l’accampamento dei Falconieri Terra di Confine con l’esposizione dei rapaci, e dalle 14 alle 19 il centro storico diventa un teatro diffuso con giullari, maghi, fachiri, trampolieri, sbandieratori e dimostrazioni di volo. Alle 17, in piazza Cavour, concerto del liutista e compositore Davide Mocini, seguito alle 18.30 dal grande spettacolo di fuoco in piazza IV Novembre.

Domenica 8 marzo la festa entra nel vivo. Dalle 9 alle 20 tornano stand gastronomici, artigiani e mercato medievale in piazza Eroi Taggesi; dalle 9.30 alle 13.45 gli undici rioni danno il via alle rappresentazioni sceniche che animano ogni angolo del paese. Alle 10, al Caffè della Posta in via Soleri, posegue la mostra fotografica San Benedetto, cronache di una tradizione, visitabile fino al 12 marzo. Nel pomeriggio, dalle 14.30 alle 15.30, sbandieratori e falconieri tornano in scena con nuove esibizioni, mentre alle 15.30 dal campo delle scuole parte il Corteo Storico che sfila fino a piazza Cavour, dove alle 16 si svolge il gran finale con letture, premiazioni e la presenza della testimonial Ilaria Salerno, Miss Social Liguria 2024, insieme a Nicla Ozenda dal programma La Ruota della Fortuna di Jerry Scotti.

Ma la provincia di Imperia, in questo fine settimana così denso di ricorrenze e tradizioni, non si esaurisce nelle celebrazioni della Festa della Donna e nella grande macchina storica di San Benedetto Revelli. Il territorio continua a muoversi con una proposta culturale vivace, fatta di musica, teatro, incontri e osservazioni astronomiche che arricchiscono ulteriormente il calendario.

A Sanremo, la giornata di sabato 7 marzo si apre alle 10 con Note di Seta e Petali di Stile, l’esposizione all’Atelier Daphné di via Matteotti che riporta alla luce gli abiti iconici indossati dalle grandi protagoniste del Festival, da Dalida ai bozzetti visionari di Loredana Bertè, visitabile fino al 31 marzo. In serata, alle 21, la frazione di San Romolo diventa un piccolo osservatorio sotto le stelle con Una notte tra le galassie, un’ora di viaggio tra costellazioni primaverili e oggetti lontani milioni di anni luce, mentre a Villa Zirio, sempre alle 21, il pianista Giovanni Doria Miglietta porta in scena il recital Suggestioni romantiche per la rassegna I concerti di Villa Zirio.

A Imperia, alle 21.15, il Teatro Lo Spazio Vuoto propone Il Caffè di Cicoria, scritto e interpretato da Sara Valerio con la regia di Nicola Pistoia, appuntamento della Stagione Teatrale 2026.

Ambientato in una Roma pasoliniana tra borgate e magnificenza, il racconto segue una donna intrappolata in un destino ineluttabile come la sua stessa città. La protagonista vive immersa in una violenza pervasiva e radicata che ne condiziona finanche i pensieri, precludendole ogni alternativa possibile. Nonostante un'intrinseca ribellione, la donna procede a testa bassa senza sfidare apertamente il sistema che la definisce e la schiaccia.

A Bordighera, alle 18, il Palazzo del Parco ospita il concerto L’Eleganza del Classicismo, un viaggio mozartiano dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta da Giancarlo De Lorenzo con Luca di Manso all’oboe. A Cervo, alle 17, l’Oratorio di Santa Caterina accoglie la scrittrice e traduttrice Laura Suardi con Volti di Medea, dialogo letterario nell’ambito della rassegna Cervo in Blu d’Inchiostro. Nell’entroterra, a Pieve di Teco, alle 21, il Teatro Salvini si accende con la satira di Beppe Braida e il suo spettacolo Piano B.

Attraverso il ‘Piano B’, Braida rilegge con cinismo ambiti come la famiglia, il lavoro e l'amore, coinvolgendo direttamente gli spettatori in un ritmo vertiginoso. Due ore di spettacolo in cui il pubblico diventa protagonista, trasformando il teatro in un piano B collettivo per ridere delle sventure quotidiane.

La domenica si chiude con un ultimo appuntamento musicale: a Imperia, alle 21.30, il Teatro dell’Attrito ospita il concerto jazz del quartetto Jacopo Forno & French Connection, formazione che attraversa il repertorio di Horace Silver, Sonny Rollins, Sam Rivers, Hoagy Carmichael e altri autori, in un dialogo sonoro tra batteria, piano, basso e sax.

Per conoscere nel dettaglio luoghi e orari degli eventi proposti e di molti altri consultare l’Agenda Manifestazioni.

