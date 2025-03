Aurelia Bis: l'Amministrazione incontra tre comitati, molte le richieste ma tutto è ancora fermo, chiesto incontro al Commissario Castiglioni

Tre incontri in una settimana per parlare della futura Aurelia Bis tra la zona del Borgo e Pian di Poma a Sanremo. Si sono svolti in comune tra lunedì e questa mattina ed hanno visto protagonisti, da parte dell'Amministrazione il Sindaco Alessandro Mager e l'Assessore ai Lavori Pubblici Massimo Donzella. Dall'altra tre comitati, alcuni già esistenti ed altri nati appositamente. Il primo è quello di via Padre Semeria, il secondo è stato quello di via Bonmoscheto e, il terzo ed appena nato, quello formato dai residenti di strada Solaro Rapalin.

Dopo qualche mese torna quindi di attualità il tema legato al prolungamento del tratto, che oggi si interrompe in zona Borgo, e le problematiche legate alla realizzazione della bretella che porterebbe a un deflusso nocivo del traffico nella zona, a dire delle associazioni. L'amministrazione ha ribadito nel corso degli incontri (a cui hanno partecipato il sindaco Alessandro Mager, il vice Fulvio Fellegara, l'assessore Massimo Donzella eil dirigente del Settore territorio ing. Giambattista Miceli) la sua intenzione ad ascoltare le istanze dei cittadini, come aveva già detto durante gli incontri avvenuti in estate.

"Incontri positivi - dice l'assessore ai lavori pubblici Massimo Donzella - visto che ci si è confrontati parlando di un'opera che tutti siamo d'accordo bisogna fare. Detto ciò è importante anche parlare con i cittadini in cerca di una soluzione che sia la migliore per loro".

"L'amministrazione ha ascoltato quello che avevamo da dire - incalzano i componenti dei comitati - faremo sicuramente altri incontri in futuro, perché sappiamo che l'intera questione non si può risolvere in un giorno e che l'opera serve, ma siamo contenti che ci sia attenzione alle nostre istanze".

Il Comitato di strada Solaro Rapalin ha, in questi giorni, raccolto una serie di firme, per chiedere al Comune di farsi portavoce verso Anas, affinchè uno dei tratti previsti nella vallata transiti in galleria e non con viadotto, che andrebbe a deturpare l'ambiente. Osservazioni che sono state assunte dall'Amministrazione anche se, ovviamente, tutto è al momento fermo. A causa dello stop del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, che ha ‘congelato’ l’iter amministrativo per il prolungamento dell’Aurelia Bis. Secondo Alessandro Greco, primo relatore della Terza Sezione del Cds, infatti, è necessario che il progetto sia integrato con informazioni e chiarimenti essenziali per passare all’esame istruttorio di competenza.

In proposito è partita questa mattina dal Comune una lettera del Sindaco, Alessandro Mager, che ha chiesto udienza al Commissario Matteo Castiglioni. Un incontro che dovrebbe svolgersi entro un mese. Servirà a capire con precisione le tempistiche di un'opera che, dopo le prime avvisaglie partite intorno al 2010/2012, sembra poter diventare uguale o almeno simile a quella tra Taggia e Sanremo che, avviata negli anni '70, ha visto la sua parziale fine nel 2012.