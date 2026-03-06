Federpubblicità verso la riorganizzazione nazionale: anche Imperia protagonista nella Presidenza di Roma

Roma una tappa importante per la riorganizzazione del settore Federpubblicità di Confesercenti dove giovedì 5 marzo si è svolta, nella sede nazionale di Confesercenti , la Presidenza allargata della categoria. L'incontro ha segnato una tappa fondamentale nel percorso di riorganizzazione e trasformazione del sindacato che rappresenta i professionisti della comunicazione e del digitale in Italia.

Ai lavori ha preso parte attivamente la Confesercenti provinciale di Imperia, rappresentata dal Presidente di Federpubblicità Francesco Belgrano, esperto in SEO e Intelligenza Artificiale. Il confronto ha visto la partecipazione di delegati provenienti da tutto il territorio nazionale, sia in presenza che in collegamento streaming, con l'obiettivo di definire le linee guida in vista dell'imminente Assemblea Nazionale per il rinnovo degli organismi dirigenti.



"È stato un confronto estremamente proficuo" – dichiara Francesco Belgrano -. Il dialogo con i colleghi di tutta Italia ci ha permesso di avviare un percorso solido verso la fase congressuale. Stiamo attraversando un momento cruciale per le imprese: oggi la qualità dei contenuti, il supporto digitale e le nuove strategie pubblicitarie sono asset centrali per la competitività sul mercato". La partecipazione della delegazione ligure sottolinea il dinamismo della sezione locale: "Federpubblicità Imperia è in una fase di pieno sviluppo, sostenuta da importanti adesioni su tutto il territorio provinciale. Siamo pronti a dare il nostro contributo tecnico e d'esperienza per costruire una piattaforma che metta l'innovazione e la professionalità al centro dell'agenda nazionale" conclude Belgrano.



Con questo appuntamento, Federpubblicità conferma la volontà di evolversi per rispondere alle sfide di un mercato del digitale in costante mutamento, dove l'integrazione tra competenze tradizionali e nuove tecnologie, come l'AI, diventa il vero valore aggiunto per le imprese associate.