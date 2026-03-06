Riva Ligure, il vicesindaco Francesco Benza lascia la Lega e aderisce a Futuro Nazionale di Vannacci

Movimenti politici nel Ponente ligure. Francesco Benza, vicesindaco di Riva Ligure, lascia la Lega e aderisce al movimento Futuro Nazionale, il progetto politico legato al generale Roberto Vannacci. Un passaggio che segna un nuovo capitolo nel percorso politico dell’amministratore rivierasco, che negli anni è stato tra i riferimenti locali del Carroccio. Ad accoglierlo nel nuovo percorso politico sono Marco Lupi e Daniele Ventimiglia, anch’essi ex militanti della Lega e oggi tra i protagonisti dell’organizzazione territoriale di Futuro Nazionale.

La decisione è stata spiegata dallo stesso Benza con una lunga riflessione sulla sua esperienza politica e sulle motivazioni che lo hanno portato a cambiare strada. “Dopo un lungo percorso di riflessione personale e politica, ho deciso di lasciare la Lega per intraprendere una nuova strada aderendo al progetto politico di Roberto Vannacci e al movimento Futuro Nazionale - afferma - Si tratta di una scelta maturata nel tempo, non semplice né tantomeno impulsiva. La mia militanza nella Lega Nord è iniziata nel 2009 e ha rappresentato una parte importante della mia vita politica e personale. In questi anni ho conosciuto tante persone con cui ho condiviso battaglie, idee, sacrifici e momenti di grande entusiasmo. A tutti gli amici e ai militanti che ho incontrato lungo questo percorso va il mio sincero ringraziamento e un saluto affettuoso. Le strade politiche possono dividersi, ma la stima e i rapporti umani restano".

Il vicesindaco di Riva Ligure prosegue: "La decisione di aderire a Futuro Nazionale nasce dalla convinzione profonda di condividere ideali, visione e metodo con il Generale Vannacci. Credo nel progetto che sta prendendo forma, nella sua chiarezza, nel coraggio delle posizioni e nella volontà di costruire un’alternativa solida e coerente per il nostro territorio e per l’Italia. Inizio questo nuovo percorso insieme a Daniele Ventimiglia e Marco Lupi, amico di lunga data, con il quale avevo già condiviso la mia prima campagna elettorale alle elezioni provinciali del 2009 nelle fila della Lega Nord. In quell’occasione ottenni circa 800 preferenze: un risultato per me straordinario, forse persino inaspettato. Con un pizzico di ironia, potrei dire che quelle preferenze sono state allo stesso tempo l’inizio e la fine dei miei successi interni al partito. Quando si è giovani e si arriva per ultimi, talvolta un consenso così ampio può sorprendere più di quanto si immagini. Ma ogni esperienza, anche la più complessa, contribuisce a formare il carattere e la determinazione".

Poi conclude con lo sguardo rivolto al futuro: "Oggi guardo avanti, con rispetto per il passato ma con entusiasmo per il futuro. Continuerò a svolgere il mio ruolo di Vice Sindaco di Riva Ligure con lo stesso impegno, la stessa dedizione e la stessa attenzione verso i cittadini che ho sempre cercato di garantire. Le mie scelte sono e resteranno guidate da un unico obiettivo: lavorare per il bene della nostra comunità”.

A commentare l’ingresso di Benza è anche Marco Lupi, che sottolinea il rapporto personale e politico che li lega da anni. “Siamo contenti di dare il benvenuto all'interno di futuro Nazionale al vicesindaco di Riva Ligure Francesco Benza, col quale, come ricorda lui stesso, mi lega una lunga amicizia iniziata proprio con il suo esordio nella vita politica locale del 2009 quando io fui candidato alle elezioni regionali e lui a quelle provinciali. Come ho avuto modo di dirgli, la serietà e le capacità rappresentate dalle idee e dalla persona del generale vannacci, che ormai, sia per me che per l'amico Daniele è diventato di fatto un amico di famiglia, rappresentano un punto di partenza molto importante. Nei tre giorni in cui il generale vannacci è stato 20 ore su 24 con noi abbiamo potuto apprezzarne le doti organizzative, dialettiche e nel contempo abbiamo potuto vedere, camminando con lui tra la gente, le migliaia e migliaia di giovani che gli venivano incontro chiedendogli di poter fare un selfie o di potergli parlare o di poter fare con lui un video da mostrare a parenti ed amici come testimonianza del fatto di averlo potuto incontrare. Questo entusiasmo è lo stesso che io trovai nel 92/94. Ed è a questo entusiasmo che dobbiamo fare riferimento per poter camminare ancora una volta insieme in questa nuova avventura politica”.

Sulla stessa linea anche Daniele Ventimiglia, che evidenzia il valore politico dell’adesione del vicesindaco di Riva Ligure. “Accogliamo con grande soddisfazione l’adesione di Francesco Benza, vice sindaco ed assessore al turismo del comune di Riva Ligure, al progetto politico di Futuro Nazionale del Generale Vannacci. La sua scelta rappresenta un segnale politico chiaro: che anche nella nostra provincia cresce l’interesse verso un percorso nuovo, capace di riportare al centro i territori e le esigenze concrete delle comunità".

Ventimiglia poi precisa: "Sempre più amministratori ed eletti, non solo provenienti dalla Lega ma anche da altre forze politiche e dalle realtà civiche, stanno guardando con attenzione a Futuro Nazionale. È la dimostrazione che esiste una domanda reale di rappresentanza e di politica concreta, vicina ai problemi quotidiani dei cittadini e degli amministratori locali. L’ingresso di Francesco Benza che era responsabile provinciale degli enti locali della Lega, rappresenta un contributo importante in questa direzione”.

Il passaggio di Benza segna dunque un nuovo tassello nel percorso di radicamento territoriale di Futuro Nazionale nel Ponente ligure, con l’obiettivo dichiarato di coinvolgere amministratori e rappresentanti locali in un nuovo progetto politico legato alla figura del generale Vannacci.