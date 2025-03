Bordighera: sondaggio della lista 'Bassi Sindaco', 350 interviste danno risposte negative sulla qualità della vita

Un sondaggio eseguito da Demetra e commissionato dal gruppo di opposizione guidato da Massimiliano Bassi, ha dato un giudizio negativo all’attuale amministrazione, guidata dal Sindaco Vittorio Ingenito.

Il campione, preso su residenti con più di 18 anni, è stato di 350 persone intervistate, con un errore medio atteso (nel 95% dei casi) di più o meno il 3,1%. Il rilevamento è stato eseguito tra il 27 febbraio e il 3 marzo. Il campione ha visto ascoltare il 16% di cittadino tra i 18 e i 35 anni, il 29% tra i 36 e i 55, il 27 tra i 55 e i 70 ed il 28% oltre i 70 anni di età. Di questi il 45% uomini e 55% donne.

La prima domanda “A suo parere la qualità della vita a Bordighera negli ultimi due anni come è cambiata?” ha visto il 57% rispondere “E’ peggiorata”, il 32% “E’ rimasta uguale”, il 7% “Migliorata” e il 4% “Molto migliorata”.

La seconda domanda “Quale giudizio dà di quanto fatto dall’Amministrazione in questi due anni?” ha visto il 5% “Molto positivo”, il 27% “Positivo”, il 34% “Negativo”, il 24% “Molto negativo” e il 10% di indecisi.

Ci sono poi domande ancora più specifiche come “Cosa ne pensa della decisione di togliere 200 posti auto dalla Spianata del Capo e sul lungomare?” Il 5% ha risposto “Decisione utile”, il 45% “Sbagliata”, il 48% “Utile solo se recuperati altrove” e il 2% di incedisi.

Altra domanda “E’ favorevole all’instaurazione di una zona pedonale nella zona del Budello?” Il 37% “Si sono favorevole”, il 60% “Non sono favorevole” e il 3% indecisi.

Un’altra domanda vede “A suo parere il Comune sta attuando politiche e strumenti di ascolto adeguati per capire i bisogni dei cittadini?” il 18% ha risposto “Si”, il 74% “No” e l’8% sono indecisi.

“E’ favorevole alla scelta di assegnare ad una società privata la gestione di Villa Margherita?”. Il 27% è favorevole, il 16 contrario, per il 53% dipende dagli accordi presi e il 4% di indecisi.

“Secondo lei è vero che l’amministrazione non vuole realizzare nuovi parcheggi?” Il 28% ha risposto che è vero, il 16% non è vero, il 40% è favorevole a non li farà per mancanza di risorse e il 17% di indecisi.

“E’ esatto dire che il Comune non sta realizzando una programmazione a lungo termine per le manifestazioni?” Il 28% ha risposto “Si, è esatto”, il 66% “No” e il 7% gli indecisi”.

“A suo parere il Sindaco di Bordighera partecipa sufficientemente alla vita cittadina?” Il 4% ha detto “Si, è molto presente”, il 27% “Abbastanza”, il 34% “Non abbastanza”, il 31% “Per nulla presente” e il 5% indecisi.

“Ritiene che il comune di Bordighera abbia instaurato relazioni con gli altri enti e, in particolare con la Regione per ottenere contributi?” Il 22% ha risposto si, il 56% no e il 22% indecisi.

