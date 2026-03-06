Elezioni amministrative, il candidato sindaco di Bordighera Davide Sattanino inaugura il point elettorale

Un'occasione per conoscere e confrontarsi con il candidato e scoprire simbolo e membri della lista che sosterrà l'albergatore.

"Ci siamo, è il grande giorno! Domani inauguriamo il nostro point elettorale in via Vittorio Emanuele 166 dalle 16:30 alle 18" - dice il candidato sindaco Davide Sattanino, titolare dell'hotel Parigi a Bordighera e sommelier dell'ASPI Riviera dei Fiori - "Vi aspetto per dare il via a questa avventura insieme e condividere le nostre idee. Non mancate".