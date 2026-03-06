 / Politica

Politica | 06 marzo 2026, 15:45

Elezioni amministrative, il candidato sindaco di Bordighera Davide Sattanino inaugura il point elettorale

L'appuntamento sarà in via Vittorio Emanuele 166 dalle 16:30 alle 18

Elezioni amministrative, il candidato sindaco di Bordighera Davide Sattanino inaugura il point elettorale

Verrà inaugurato domani, sabato 7 marzo, il point elettorale della lista a sostegno del candidato sindaco di Bordighera Davide Sattanino alle prossime elezioni amministrative. L'appuntamento sarà in via Vittorio Emanuele 166 dalle 16:30 alle 18. 

Un'occasione per conoscere e confrontarsi con il candidato e scoprire simbolo e membri della lista che sosterrà l'albergatore.

"Ci siamo, è il grande giorno! Domani inauguriamo il nostro point elettorale in via Vittorio Emanuele 166 dalle 16:30 alle 18" - dice il candidato sindaco Davide Sattanino, titolare dell'hotel Parigi a Bordighera e sommelier dell'ASPI Riviera dei Fiori - "Vi aspetto per dare il via a questa avventura insieme e condividere le nostre idee. Non mancate".

Elisa Colli

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MARZO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium