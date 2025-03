Chiusura di casa della salute e problematiche sull'ospedale di Bordighera: Trucchi chiede chiarimenti in commissione consiliare (Foto e video)

"Ho letto che la casa della salute si toglierà da Bordighera e verrà fatta a Ventimiglia, vorrei perciò avere dei chiarimenti. Qual è il futuro della casa della salute? Si manterrà a Bordighera? Qual è l'intenzione di Regione Liguria e di Asl? Come funziona la casa della salute? Come fanno i codici bianchi ad andare nella casa della salute se non ci sono i medici? Qual è lo spirito della casa della salute?" - afferma il consigliere comunale di minoranza Giuseppe Trucchi che ha richiesto la convocazione della commissione consiliare per la sanità, la salute sociale e lo sport del comune di Bordighera a Palazzo Garnier per parlare della situazione della Casa della Salute a Bordighera e della gestione dell'ospedale Saint Charles.

"La casa della salute è una struttura sanitaria di primissimo livello che dovrebbe offrire i medici di famiglia. Ci sono gli infermieri di comunità che lavorano bene ma i medici di famiglia non ci sono. La casa della salute non funziona bene" - sottolinea Trucchi - "Voglio lavorare per far funzionare bene le cose. So che è un momento difficile, al momento, per esempio, non c'è un direttore del distretto, quindi la sanità è un problema del sindaco, che è la massima autorità della sanità. E' un fatto grave che il nostro distretto non abbia un direttore".

"Se formuliamo delle domande precise gliele presentiamo e loro risponderanno" - dice il presidente del Consiglio comunale e presidente della commissione Stefano Gnutti - "L'attuale situazione è che solo due medici hanno risposto e hanno accettato di andare a lavorare alla casa della salute. Servono risorse per farla funzionare. Noi abbiamo un grave problema: mancano i medici di famiglia".

"Non ci sono medici di famiglia e non possiamo obbligare i medici ad andare nella casa della salute" - afferma il sindaco Vittorio Ingenito - "Farò una verifica per vedere se è vero o no che verrà chiusa perché a me non risulta. Cerchiamo di trovare soluzioni che si possono porre sul tavolo come alternative da offrire a Gvm e all'Asl. Può essere anche un'iniziativa dei sindaci del comprensorio che si può avviare al fine di sensibilizzare l'Asl. Se la commissione trova delle soluzioni siamo ben contenti".

"L'assistenza alberghiera nel reparto di Medicina non va bene" - mette in risalto il conigliere comunale di minoranza Giuseppe Trucchi - "Gli esterni possono fare la riabilitazione a Bordighera o devono andare a Bussana? Dove possono andare i codici bianchi?".

"Bisogna far fronte a inefficienze anche a un livello culturale che impedisce di andare avanti. Sulla casa della salute possiamo chiedere chiarimenti" - interviene il sindaco Ingenito - "Le sale operatorie di Bordighera sono ancora usate al sessanta per cento. Penso che alcune operazioni si possano ancora fare a Bordighera, chiederemo delucidazioni".