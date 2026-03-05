Incontri informativi per caregiver di pazienti con declino cognitivo: al via “I giovedì del CDCD” a Bordighera (Foto e video)

Offrire informazioni pratiche, chiarimenti e strumenti utili per sostenere e aiutare i caregiver di pazienti con declino cognitivo e di persone fragili, spesso alle prese con difficoltà complesse e poco conosciute, è l'obiettivo del ciclo di incontri “I giovedì del CDCD”, che ha preso il via nel pomeriggio odierno presso la Casa della Comunità di Bordighera.

In tanti hanno partecipato al primo appuntamento dell'iniziativa organizzata dal Centro Disturbi Cognitivi e Demenze (CDCD) di Asl1. Tra i presenti vi erano il consigliere comunale di Vallecrosia Marilena Piardi e una folta rappresentanza de Le Cinque Torri. Dopo i “saluti istituzionali e la presentazione del ciclo di incontri: di cosa parleremo e perché” con la dottoressa Paola Camia, direttore del distretto Ventimiglia, e il dottor Fabio Maria Della Cava, direttore Sost. Neurologia a Indirizzo Neurodegenerativo e Neuroriabilitativo, sono intervenuti il dottor Alessandro Leonardi, neurologo e coordinatore del CDCD Asl1, che ha parlato de “Il Centro Disturbi Cognitivi e Demenze (CDCD) di Asl1: chi siamo, cosa facciamo. Che cos’è il declino cognitivo degenerativo?” e la dottoressa Maria Teresa Infante, neurologo dell'Asl1 che ha illustrato “Il parere del neurologo: il declino cognitivo, definizione, epidemiologia, diagnosi”.

Gli incontri con medici specialisti, psicologi, logopedisti e associazioni che operano nel settore si terranno ogni giovedì pomeriggio dalle 16 alle 17.30 fino al 23 aprile. Il prossimo appuntamento è previsto il 12 marzo con Virginia Pelagotti, neurologa Asl1, che parlerà de “Il declino cognitivo: come prevenirlo” e con Maria Teresa Infante, neurologa Asl1, che si soffermerà su “Il declino cognitivo: terapie attuali e future”. Il 19 marzo l'incontro verterà su “Le turbe della deglutizione e la corretta alimentazione” con il dottor Giuseppe Garo, foniatra Asl1, la dottoressa Raffaella Brun, logopedista Asl1, e la dottoressa Elena Calzamiglia, logopedista Asl1. Il 26 marzo, invece, si parlerà de “Il declino cognitivo, il parere del geriatra: somministrazione di farmaci nell’anziano, ospedalizzazione ed istituzionalizzazione” con la dottoressa Claura Novaro, geriatra CDCD Asl1, de “Il declino cognitivo, gli aspetti infermieristici: ruolo dell’infermiere di Comunità (IFEC) e dell’infermiere in ambulatorio CDCD” con le dottoresse Agnese Magaglio, Ifec Asl1, Barbara Beccaria, infermiera case manager CDCD Asl1, e Maria Elisa Regina, infermiera case manager CDCD Asl1, e de “Il ruolo dell’assistente sociale” con il dottor Luca Fossarello, assistente sociale Asl1.

Il 9 aprile è previsto un incontro su “Il declino cognitivo: la gestione non farmacologica dei disturbi del comportamento e il supporto ai caregivers” con la dottoressa Daniela Pelosi, psicologa e psicoterapeuta CDCD Asl1, e su “Il declino cognitivo: valutazione neuropsicologica e stimolazione cognitiva” con la dottoressa Maria Aiello, neuropsicologa Asl1. Il 16 aprile si parlerà de “Il declino cognitivo e gli aspetti medico legali: guida, porto d’armi, amministrazione di sostegno, certificazioni” con il dottor Claude Orengo, medico legale Asl1, mentre il 23 aprile l'incontro si soffermerà su “Le associazioni di volontariato: ruolo delle associazioni di familiari (AFMA Ponente) e l’esperienza dei gruppi di auto mutuo aiuto” con AFMA Ponente (Associazione Famiglie Malati Alzheimer).