Tornano i “Giovedì del CDCD” a Bordighera: incontri per caregiver di pazienti con declino cognitivo

Dopo il successo della scorsa stagione dei “mercoledì”, prende il via a Bordighera il ciclo di incontri “Giovedì del CDCD”, dedicato ai caregiver di pazienti con declino cognitivo. L’iniziativa, organizzata dal Centro Disturbi Cognitivi e Demenze (CDCD) di Asl 1, si svolgerà presso la Casa della Comunità di Bordighera (retro ospedale Saint Charles – via Aurelia 122) dalle 16 alle 17,30, a partire da domani al 23 aprile.

Si tratta di un’occasione preziosa per chi assiste quotidianamente persone fragili, pensata per offrire informazioni pratiche, chiarimenti e strumenti utili, grazie al contributo di medici specialisti, psicologi, logopedisti e associazioni del settore. Il primo incontro, in programma domani, prevede:

- “Saluti istituzionali e presentazione del ciclo di incontri: di cosa parleremo e perché” con Dott.sa Paola Camia, Direttore Distretto Ventimiglia, e Dott. Fabio Maria Della Cava, Direttore Sost. Neurologia a Indirizzo Neurodegenerativo e Neuroriabilitativo.

- “Il Centro Disturbi Cognitivi e Demenze (CDCD) di Asl1: chi siamo, cosa facciamo. Che cos’è il declino cognitivo degenerativo?” con Dott. Alessandro Leonardi, Neurologo Coordinatore CDCD Asl1.

- “Il parere del neurologo: il declino cognitivo, definizione, epidemiologia, diagnosi” con Dott.sa Maria Teresa Infante, Neurologo Asl1.

- “Il ruolo dell’infermiere in Day Hospital” con Dott.sa Alessandra Acquaviva, Infermiera Case Manager CDCD Asl1.

L’iniziativa si propone come un momento concreto di supporto e partecipazione, pensato per chi affronta ogni giorno le sfide complesse legate alla cura di persone con declino cognitivo.