Primo Maggio, CNA Imperia: difendere lavoro e imprese per garantire dignità, futuro e sviluppo al territorio

In occasione della Festa dei Lavoratori, CNA Imperia rivolge un pensiero profondo e sentito a imprenditori e lavoratori del territorio, ribadendo come il Primo Maggio non sia soltanto una ricorrenza simbolica, ma un momento per riaffermare il valore del lavoro come pilastro della dignità umana, della coesione sociale e dello sviluppo economico.

Oggi, però, questo valore appare sempre più sotto pressione. Il mondo produttivo attraversa una fase complessa, segnata da instabilità internazionale, conflitti, aumento dei costi energetici e difficoltà di accesso al credito. Una situazione che colpisce in modo particolare il tessuto locale, composto in gran parte da piccole e medie imprese e artigiani, che continuano a resistere e a creare occupazione.

“Celebrare il Primo Maggio oggi significa riconoscere il sacrificio quotidiano di chi non si arrende”, dichiara il Direttore di CNA Imperia, Luciano Vazzano. “Le nostre imprese stanno affrontando sfide senza precedenti: inflazione, tensioni geopolitiche, incertezze sui mercati. Eppure continuano a rappresentare il cuore pulsante dell’economia reale. È nostro dovere dare voce a queste difficoltà e pretendere politiche concrete che sostengano davvero chi produce lavoro”. Un messaggio che richiama con forza anche la responsabilità delle istituzioni. CNA Imperia sottolinea la necessità di non lasciare sole imprese e lavoratori in un momento così delicato.

“Non possiamo accettare che il lavoro venga schiacciato da dinamiche globali”, aggiunge il Presidente Graziano Poretti. “Le guerre e le crisi internazionali stanno creando un clima di incertezza che penalizza soprattutto le piccole imprese. È necessario un impegno forte per tutelare il lavoro, sostenere chi investe e garantire prospettive alle nuove generazioni. Senza lavoro non c’è futuro, senza imprese non c’è comunità”. L’associazione rinnova quindi il proprio impegno a rappresentare con determinazione le istanze del territorio, chiedendo interventi concreti su fiscalità, semplificazione burocratica, accesso al credito e sostegno all’occupazione.

In questo Primo Maggio, il pensiero va anche a chi ha perso il lavoro, a chi fatica a trovarlo e a chi continua a crederci nonostante le difficoltà. Per CNA Imperia, difendere il lavoro significa difendere libertà, dignità e futuro del Paese. Un impegno chiaro: essere sempre al fianco di chi lavora e di chi crea lavoro.