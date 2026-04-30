Un biscotto per la speranza: l’impegno che diventa forza per Riccardo e la ricerca Telethon

Ci sono gesti che, pur nella loro semplicità, riescono a diventare enormi. Un sorriso, un cuore, un piccolo dono: segni concreti di vicinanza che possono trasformarsi in speranza. È questo il messaggio che accompagna l’iniziativa solidale dedicata a Riccardo, un bambino che ogni giorno affronta con coraggio la sua battaglia. La sua lotta non è solo personale, ma può diventare collettiva, coinvolgendo chiunque voglia contribuire a costruire un futuro migliore.

“Il Sorriso negli Occhi di Richi ha bisogno di te”: un invito diretto, semplice, ma potente. Perché sostenere significa trasformare l’impegno in forza, dare concretezza alla solidarietà e contribuire alla ricerca scientifica, avvicinandosi sempre di più a una cura. Protagonisti dell’iniziativa sono i cuori di biscotto di Fondazione Telethon, simboli dolci ma carichi di significato. Non si tratta solo di un regalo, ma di un gesto che racchiude un aiuto concreto, perfetto anche in occasione della Festa della Mamma o per dire semplicemente “io ci sono”.

Ogni contributo conta. Ogni biscotto donato rappresenta un passo avanti, un segnale chiaro di partecipazione e vicinanza. È il modo per dire che nessuno è solo, che la comunità può fare la differenza quando si unisce per una causa comune. Le locandine indicheranno i luoghi dove sarà possibile partecipare all’iniziativa. Un invito aperto a tutti: venire, sostenere la ricerca, contribuire con un piccolo gesto a un grande obiettivo. Perché, in fondo, è proprio questo il cuore del messaggio:

“Riccardo non è solo”. E insieme, davvero, siamo fatti di impegno che diventa forza.