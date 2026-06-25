Arma di Taggia, revocato il divieto di balneazione: il mare torna balneabile. Il sindaco "L'emergenza è finita"

Il mare di Arma di Taggia torna ufficialmente balneabile. Dopo giorni di divieti, polemiche e preoccupazioni per gli effetti della rottura della condotta fognaria avvenuta durante i lavori di messa in sicurezza del torrente Argentina, il sindaco Mario Conio ha firmato l'ordinanza che revoca il divieto di balneazione. La decisione è arrivata in seguito all'esito positivo degli ultimi campionamenti effettuati da Arpal, che hanno certificato il pieno rientro dei parametri entro i limiti previsti dalla normativa.

Si chiude così, almeno sul fronte sanitario, una delle vicende che più hanno segnato l'avvio della stagione estiva ad Arma di Taggia, con ripercussioni per il comparto turistico, gli stabilimenti balneari, le attività economiche e l'immagine della località.

I dati forniti dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente non lasciano spazio a dubbi. Le analisi hanno rilevato una concentrazione di Escherichia coli pari a 42 MPN ogni 100 millilitri, a fronte di un limite di legge fissato a 500, mentre gli Enterococchi intestinali si attestano a 86 MPN ogni 100 millilitri, ben al di sotto del valore massimo consentito di 200. Valori che hanno consentito al Comune di procedere immediatamente alla revoca dell'ordinanza emessa nei giorni scorsi.

"Possiamo finalmente comunicare una notizia che tutti aspettavamo: l'emergenza è rientrata e cittadini e turisti possono tornare a fare il bagno in totale sicurezza", afferma il sindaco Mario Conio. "I dati forniti da Arpal sono ampiamente rassicuranti e ci hanno consentito di revocare immediatamente il divieto di balneazione. Sarò tra i primi a tornare in mare e invito tutti a farlo con me".

La revoca arriva al termine di un monitoraggio continuo portato avanti dal Comune insieme agli enti competenti. Nei giorni dell'emergenza sono stati effettuati campionamenti aggiuntivi e verifiche costanti per seguire l'evoluzione della situazione fino al completo rientro dei parametri microbiologici.

L'attenzione, tuttavia, resta alta. Se il mare è nuovamente balneabile, proseguiranno i controlli sull'intervento di ripristino della condotta fognaria eseguito da Rivieracqua. L'obiettivo dell'amministrazione è garantire che il problema non si ripresenti nel pieno della stagione estiva.

"Il nostro impegno non termina con la revoca dell'ordinanza", sottolinea ancora Conio. "Continueremo a vigilare affinché i lavori vengano completati nel migliore dei modi. Al momento Rivieracqua è riuscita a bloccare ogni possibile sversamento a mare, potenziando fortemente le attività di spurgo della linea danneggiata. Parallelamente è ormai in fase avanzata la realizzazione della vasca provvisoria di sollevamento che consentirà di affrontare in piena sicurezza i mesi estivi".

Resta aperto anche il capitolo delle responsabilità e dei danni provocati dalla vicenda. Il Comune ha già annunciato di voler proseguire nelle sedi competenti tutte le iniziative necessarie per tutelare gli interessi dell'ente, delle imprese e dell'intero comparto turistico, fortemente penalizzato nei giorni del divieto di balneazione.

"Parallelamente porteremo avanti tutte le iniziative necessarie per difendere gli interessi del Comune, delle nostre attività economiche e dell'immagine turistica della città", conclude il primo cittadino. "Oggi, però, vogliamo guardare avanti con fiducia e auspichiamo che già dal prossimo fine settimana le nostre spiagge tornino a riempirsi di cittadini, famiglie e turisti che potranno vivere il nostro mare in piena tranquillità".

Per Arma di Taggia si apre così una nuova fase: quella della ripartenza. Con il mare nuovamente aperto alla balneazione, l'obiettivo diventa ora recuperare il tempo perduto e rilanciare una stagione estiva che, nelle ultime settimane, era stata inevitabilmente segnata dall'emergenza.