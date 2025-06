Bordighera: centro storico non pulito come dovrebbe, l'Amministrazione chiede conto alla ditta Teknoservice

Il centro storico non è pulito come dovrebbe e il Sindaco scende sul piede di guerra con l’azienda che gestisce il servizio di spazzamento e di raccolta dei rifiuti a Bordighera.

I controlli vengono effettuati quasi ogni giorno ma, proprio martedì scorso, quando parte dell’Amministrazione comunale è salita nella città alta per presentare la manifestazione ‘Un paese di sapori’, ha avuto la sgradita sorpresa di trovare luoghi non perfettamente puliti e incuria da parte della ditta che ha in appalto il servizio.

Un fatto inaccettabile per l’amministrazione bordigotta che, con il Sindaco Vittorio Ingenito si è messa subito al telefono, annunciando anche mail di protesta con la richiesta di maggiore attenzione. Ci si augura che, per le serata di ‘Un paese di sapori’ la Teknoservice faccia quanto richiesto da palazzo Garnier ma che, soprattutto, anche in futuro il servizio di pulizia sia decisamente più attento.