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Cronaca | 06 agosto 2026, 10:40

Rissa nella notte in via Matteotti a Sanremo: un uomo ferito al braccio con una bottiglia, intervengono i Carabinieri

L'allarme è stato lanciato da alcuni passanti che hanno assistito alla violenta lite scoppiata tra quattro uomini di nazionalità marocchina nella zona della statua di Mike Bongiorno

Rissa nella notte in via Matteotti a Sanremo: un uomo ferito al braccio con una bottiglia, intervengono i Carabinieri

Una violenta lite è scoppiata nella notte nel pieno centro di Sanremo, in via Matteotti, all'altezza di via Escoffier, nella zona della statua dedicata a Mike Bongiorno. Protagonisti dell'episodio sono stati quattro uomini di nazionalità marocchina, che, secondo le prime informazioni raccolte, sarebbero amici tra loro. Per cause ancora in fase di accertamento, tra i quattro sarebbe nato un acceso diverbio, degenerato nel giro di pochi istanti in una vera e propria rissa. A dare l'allarme sono stati alcuni passanti, allarmati dalla scena e dalle urla provenienti dalla strada, che hanno richiesto l'intervento delle forze dell'ordine.

Nel corso della colluttazione sarebbero volati alcuni colpi e la situazione è rapidamente precipitata quando uno dei coinvolti ha spaccato una bottiglia, utilizzandola per colpire un altro uomo. Quest'ultimo ha riportato una ferita a un braccio. L'episodio ha destato preoccupazione tra le persone che, nonostante l'ora notturna, si trovavano ancora a transitare nella zona.

Sul posto sono intervenuti in breve tempo i Carabinieri, che hanno riportato la calma e avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione quanto accaduto. I militari hanno identificato i quattro uomini coinvolti e stanno cercando di chiarire le ragioni che hanno portato alla violenta discussione, sfociata nell'aggressione con la bottiglia rotta. Le indagini proseguono per definire eventuali responsabilità e valutare i provvedimenti da adottare nei confronti dei protagonisti della rissa.

Carlo Alessi

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