Rissa nella notte in via Matteotti a Sanremo: un uomo ferito al braccio con una bottiglia, intervengono i Carabinieri

Una violenta lite è scoppiata nella notte nel pieno centro di Sanremo, in via Matteotti, all'altezza di via Escoffier, nella zona della statua dedicata a Mike Bongiorno. Protagonisti dell'episodio sono stati quattro uomini di nazionalità marocchina, che, secondo le prime informazioni raccolte, sarebbero amici tra loro. Per cause ancora in fase di accertamento, tra i quattro sarebbe nato un acceso diverbio, degenerato nel giro di pochi istanti in una vera e propria rissa. A dare l'allarme sono stati alcuni passanti, allarmati dalla scena e dalle urla provenienti dalla strada, che hanno richiesto l'intervento delle forze dell'ordine.

Nel corso della colluttazione sarebbero volati alcuni colpi e la situazione è rapidamente precipitata quando uno dei coinvolti ha spaccato una bottiglia, utilizzandola per colpire un altro uomo. Quest'ultimo ha riportato una ferita a un braccio. L'episodio ha destato preoccupazione tra le persone che, nonostante l'ora notturna, si trovavano ancora a transitare nella zona.

Sul posto sono intervenuti in breve tempo i Carabinieri, che hanno riportato la calma e avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione quanto accaduto. I militari hanno identificato i quattro uomini coinvolti e stanno cercando di chiarire le ragioni che hanno portato alla violenta discussione, sfociata nell'aggressione con la bottiglia rotta. Le indagini proseguono per definire eventuali responsabilità e valutare i provvedimenti da adottare nei confronti dei protagonisti della rissa.