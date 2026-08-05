Ventimiglia, scooter fuori strada in via Umberto Lorenzi: 39enne trasportato in elicottero al Santa Corona

Incidente stradale questa sera, poco prima delle 21, in via Umberto Lorenzi a Ventimiglia, dove un uomo di 39 anni è finito fuori strada mentre viaggiava a bordo del proprio scooter. Per cause ancora da chiarire, il mezzo è uscito dalla carreggiata e il conducente è rimasto coinvolto nell'incidente. Sul posto sono intervenuti i medici del 118, un'ambulanza e i Carabinieri, impegnati nelle operazioni di soccorso e negli accertamenti sull'accaduto.

Le condizioni dell'uomo hanno reso necessario un intervento più articolato. Vista la situazione, è stato infatti richiesto anche l'arrivo dell'elicottero Grifo, per consentire il trasferimento del 39enne in una struttura ospedaliera attrezzata. L'elicottero ha quindi preso in carico l'uomo e lo ha trasportato all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, dove è stato affidato alle cure dei sanitari.

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente e chiarire le cause che hanno portato lo scooter a finire fuori strada. I Carabinieri intervenuti sul posto hanno effettuato gli accertamenti di competenza.