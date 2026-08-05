Incidente in bici in via Zeffiro Massa a Sanremo: muore il 36enne ferito gravemente dopo lo schianto

È morto a causa delle gravi ferite riportate nell’impatto il ciclista di 36 anni rimasto coinvolto nell’incidente avvenuto nella prima mattinata di ieri in via Zeffiro Massa a Sanremo. L’uomo lavorava da pochissimi giorni, come commesso, in un negozio di ortofrutta di corso Garibaldi ed era originario della provincia di Como. Era stato soccorso in condizioni disperate e trasferito d’urgenza all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Dopo l’allarme lanciato da un passante, sul posto erano intervenuti i sanitari della Croce Rossa e l’automedica del 118. Vista la gravità del quadro clinico era stato attivato anche l’elisoccorso Grifo, che aveva provveduto al trasferimento del 36enne direttamente in Terapia Intensiva. Le sue condizioni erano apparse subito critiche a causa del violento trauma cranico riportato.

Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, il ciclista stava percorrendo in discesa il marciapiede di via Zefiro Massa, una zona che in quel momento della giornata risultava poco frequentata. Per cause ancora in fase di accertamento avrebbe perso il controllo della bicicletta, finendo contro lo spigolo in marmo di una palazzina. L’impatto era stato particolarmente violento. All’arrivo dei soccorritori Paolo Perego era privo di conoscenza e le sue condizioni avevano richiesto un intervento immediato. Nonostante le cure e il ricovero nel reparto specializzato dell’ospedale ligure, nelle scorse ore è arrivata la notizia del decesso.

Restano ora da chiarire con precisione le cause che hanno portato alla caduta. La Polizia Locale di Sanremo sta effettuando gli accertamenti del caso e cercherà anche eventuali immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, per ricostruire la dinamica completa dell’incidente.