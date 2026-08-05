Camporosso, auto finisce fuori strada sulla Strada degli Olandesi per evitare un animale: 25enne soccorso dal 118

Il passaggio improvviso di un animale avrebbe provocato un incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi sulla Strada degli Olandesi, nel territorio comunale di Camporosso. Un'autovettura è infatti finita fuori dalla carreggiata dopo che il conducente avrebbe tentato di evitare l'impatto con l'animale comparso all'improvviso sulla sede stradale. Nell'incidente è rimasto coinvolto un uomo di 25 anni, che ha riportato un politraumatismo.

L'allarme ai soccorsi è scattato poco prima delle 17.57. La centrale operativa del 118 ha inviato sul posto un mezzo di soccorso di base della Croce Azzurra Val Nervia e l'automedica Alfa 3. Sono stati inoltre allertati i Carabinieri di Ventimiglia, per i rilievi del caso e la ricostruzione della dinamica, e i Vigili del Fuoco, intervenuti per mettere in sicurezza l'area e il veicolo finito fuori strada.

Fortunatamente le condizioni del giovane non si sono rivelate gravi. Dopo essere stato valutato dal personale sanitario, il 25enne è stato trattato direttamente sul posto, senza rendersi necessario il trasferimento in ospedale. Restano ora da chiarire nel dettaglio le circostanze dell'accaduto, anche se, secondo le prime informazioni raccolte, all'origine dell'uscita di strada vi sarebbe proprio l'attraversamento improvviso dell'animale.