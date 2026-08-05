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Cronaca | 05 agosto 2026, 20:08

Taggia, nuovo stop ai bagni: divieto di balneazione su tutto il litorale per il superamento dei limiti di enterococchi

È il secondo provvedimento che interessa l'intera costa cittadina dall'inizio dell'estate. Il sindaco Mario Conio: "Domani Arpal effettuerà i campionamenti suppletivi, i risultati saranno comunicati appena disponibili"

Taggia, nuovo stop ai bagni: divieto di balneazione su tutto il litorale per il superamento dei limiti di enterococchi

Nuovo divieto di balneazione per il litorale di Taggia. A comunicarlo è stato il sindaco Mario Conio attraverso i propri canali social, annunciando che nella giornata di oggi, 5 agosto, sarà emanata un'ordinanza di divieto temporaneo di balneazione sull'intera costa comunale.

Il provvedimento si è reso necessario dopo gli esiti dei campionamenti effettuati da Arpal nella giornata di martedì 4 agosto, che hanno evidenziato il superamento dei valori limite di legge relativi agli enterococchi intestinali nelle acque marine.

In applicazione del principio di precauzione e a tutela della salute pubblica, il Comune ha quindi deciso di vietare temporaneamente la balneazione su tutto il litorale, invitando residenti e turisti a rispettare l'ordinanza fino a nuova comunicazione.

Si tratta del secondo divieto di balneazione esteso all'intero litorale comunale dall'inizio della stagione estiva, un nuovo stop che arriva in uno dei periodi di maggiore affluenza turistica e che inevitabilmente avrà ripercussioni anche sulle attività balneari della città.

La situazione, tuttavia, potrebbe risolversi rapidamente. Come spiegato dal sindaco Conio, Arpal effettuerà già nella giornata di domani nuovi campionamenti di verifica per accertare se i valori siano rientrati nei limiti previsti dalla normativa. Gli esiti delle analisi saranno resi noti non appena disponibili e, in caso di conformità, consentiranno la revoca del divieto.

L'amministrazione comunale ha quindi invitato cittadini e visitatori a seguire gli aggiornamenti ufficiali e ad attenersi alle disposizioni in vigore fino alla pubblicazione dei nuovi risultati analitici.

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Andrea Musacchio

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