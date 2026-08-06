Addio a Francesco Guccini, si è spento a 86 anni: il ricordo del grande cantautore e il profondo legame con il Club Tenco di Sanremo

Si è spento questa mattina, nella sua Pavana, Francesco Guccini, uno dei più grandi protagonisti della canzone d'autore italiana. Aveva 86 anni. Ad annunciarne la scomparsa è stata la famiglia, spiegando che il cantautore è morto circondato dall'affetto della moglie Raffaella, della figlia Teresa e dei suoi familiari. Con una breve nota, i parenti hanno fatto sapere che, nel rispetto delle sue volontà, le esequie si svolgeranno nei prossimi giorni in forma strettamente privata, chiedendo che questo momento di dolore possa essere vissuto nell'intimità e ringraziando quanti si uniranno al loro lutto con affetto, discrezione e rispetto.

Con Guccini se ne va una delle figure più autorevoli e amate della musica italiana, capace di attraversare oltre mezzo secolo di storia culturale con canzoni diventate patrimonio collettivo. Brani come La locomotiva, Cyrano, L'avvelenata, Eskimo, Dio è morto e Autogrill hanno raccontato sogni, disillusioni, passioni e cambiamenti sociali, facendo di lui un punto di riferimento per generazioni di ascoltatori. La sua scrittura, raffinata e profonda, ha saputo fondere poesia, impegno civile e ironia, conquistando un posto unico nel panorama della canzone d'autore.

Profondo anche il legame con Sanremo, in particolare con il Club Tenco, la più importante istituzione italiana dedicata alla canzone d'autore. Pur mantenendo nel corso della sua carriera un rapporto distante dal Festival della Canzone Italiana, Guccini è sempre stato una presenza di riferimento per il Premio Tenco, manifestazione che negli anni ha celebrato il valore artistico dei grandi cantautori italiani e internazionali. Le sue canzoni e il suo modo di intendere la musica hanno rappresentato uno dei modelli più autentici dello spirito che anima il Club Tenco.

Nel corso degli anni il cantautore emiliano è stato più volte protagonista a Sanremo in occasione della Rassegna della Canzone d'Autore, ricevendo il riconoscimento e l'affetto del pubblico e degli addetti ai lavori. Il suo nome è rimasto indissolubilmente legato alla storia del Tenco, che ne ha sempre riconosciuto il contributo fondamentale alla crescita culturale della musica italiana. Il rapporto con la città dei fiori è stato quello di un artista che ha incarnato i valori della libertà espressiva, della qualità letteraria e della ricerca musicale, principi da sempre al centro della manifestazione sanremese.

La notizia della sua scomparsa ha immediatamente suscitato commozione nel mondo della cultura e della musica. Sono già numerosi i messaggi di cordoglio arrivati da artisti, istituzioni e appassionati, che ricordano Guccini non solo come un eccezionale cantautore, ma anche come scrittore, intellettuale e narratore della società italiana. La sua eredità artistica continuerà a vivere attraverso un repertorio senza tempo, capace ancora oggi di parlare a generazioni diverse con la stessa forza e autenticità.