Provinciali, il centrosinistra rinuncia al candidato: Scajola resta l’unico in corsa per la presidenza

Non ci sarà nessun candidato di centrosinistra alle prossime elezioni provinciali, in contrapposizione a Claudio Scajola, che sarà sostenuto dal centrodestra. La notizia, già nota da diversi giorni, è stata confermata oggi dal Partito Democratico, all’uscita dall’incontro che si è svolto in comune a Sanremo con il sindaco, Alessandro Mager.

Manca la certezza al cento per cento ma, trattandosi di una questione tecnica (è una elezione di secondo livello ed il Pd parte da una situazione vantaggiosa), pur avendolo valutato con precisione, non fattibile. Servono infatti più di 100 firme (da esponenti delle amministrazioni dei comuni in provincia) per presentare un candidato presidente e, quindi, ci sarà solo la lista per il consiglio. Questa verrà definita entro una decina di giorni, visto che va presentata il 28.

Si profila, quindi, una elezione al consiglio provinciale con un solo candidato alla carica di presidente, ovvero Claudio Scajola.