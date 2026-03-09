Referendum del 22 e 23 marzo, le Donne Democratiche di Imperia invitano al voto: “Un NO per difendere la Costituzione”

In occasione della Giornata internazionale dei diritti delle donne e nell’anno in cui ricorre l’ottantesimo anniversario della conquista del diritto di voto, la Conferenza provinciale delle Donne Democratiche della provincia di Imperia ha diffuso un messaggio di ringraziamento e di invito alla partecipazione democratica. Il riferimento è al gazebo informativo organizzato ieri a Sanremo, in via Escoffier, dedicato al referendum costituzionale del 22 e 23 marzo. Secondo quanto riportato nel comunicato, sono state numerose le persone che si sono fermate per chiedere informazioni, confrontarsi e condividere riflessioni sul tema.

“Sono state davvero molte le persone che si sono fermate per chiedere informazioni, confrontarsi e condividere riflessioni su un tema così importante per la vita democratica del nostro Paese”, spiegano le Donne Democratiche, sottolineando come questo interesse rappresenti “un segnale prezioso di attenzione e di responsabilità civica”. Proprio partendo dal valore della partecipazione, dal gruppo arriva un invito rivolto a tutte e a tutti: tornare a esercitare il diritto di voto, definito uno dei pilastri della democrazia italiana, conquistato anche grazie alle battaglie portate avanti nel tempo da molte donne. Le Donne Democratiche invitano infatti i cittadini a recarsi alle urne il 22 e 23 marzo ed esprimere un NO alla riforma.

“Una riforma che, a nostro avviso, non affronta alcune delle principali criticità del sistema giudiziario: la durata dei processi, la semplificazione delle procedure e il rafforzamento degli organici di procure e tribunali”, si legge nel testo. L’obiettivo, spiegano, resta quello di lavorare per una giustizia più efficiente, accessibile e al servizio dei cittadini, nel rispetto dell’equilibrio tra i poteri previsto dalla Costituzione. “Votare NO significa difendere la Costituzione e rafforzare la nostra democrazia”, conclude la Conferenza delle Donne Democratiche della provincia di Imperia.