Sanremo: interrogatorio di garanzia per Luca Travella "Non volevo fare del male, ma solo allontanarla"

Ha detto al giudice che non era sua intenzione farle del male ma voleva solo allontanarla. Si tratta di Luca Travella, il 23enne che nei giorni scorsi è stato arrestato per i fatti avvenuti nella notte tra il 15 e il 16 febbraio in un noto locale di Sanremo, dove avrebbe colpito una donna di 32 anni con un bicchiere al volto.

Travella ha fornito la sua versione dei fatti e, ieri è stata anche depositata una memoria dei due ragazzi che erano con lui quella sera. Le loro testimonianze rimodulerebbero i fatti, visto che secondo loro il giovane, lui avrebbe voluto gettare il contenuto del bicchiere che, invece, sarebbe partito dalla mano e finito sul volto della donna.

“Era dispiaciuto – ha detto l’avvocato Ventimiglia – e pentito per quanto ha fatto”. Il giovane è stato convocato per l’interrogatorio di garanzia, difeso dal suo avvocato Mario Ventimiglia. Per ora Travella rimane in carcere, per il rischio di reiterazione del reato. Dopo il legale ha fatto instanzo per la liberazione del suo cliente, ma non è stata accettata.

Probabilmente l’avvocato farà una nuova istanza di scarcerazione al tribunale del riesame di Genova.