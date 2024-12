Si conclude il 2024, un anno pieno di fatti e notizie: le dodici più importanti dell'anno per Sanremonews

Si sta per concludere un 2024 ricco di avvenimenti, a partire dalle elezioni comunali in varie città del territorio (tra cui Sanremo) passando poi alla fine di ottobre alle elezioni

Gennaio. Scazzottata particolarmente violenta a Ventimiglia che ha visto coinvolti due cinquantenni in via Aprosio, al termine della quale i due sono stati trasportati entrambi al pronto soccorso. Uno dei due, a causa di un trauma cranico, è stato quindi trasferito in elicottero a Pietra Ligure. Leggi qui.

Febbraio. Festival di Sanremo da record, quello in cui ha trionfato Angelina Mango. La media complessiva dello share delle cinque serate del Festival è del 66%, mentre lo share del pubblico tra i 15 e i 24 anni raggiunge la cifra record dell’85,2%. Tra le canzoni in gara, le esibizioni più viste su RaiPlay sono “La noia” di Angelina Mango, “Sinceramente” di Annalisa e Loredana Bertè con “Pazza”. Leggi qui.

Marzo. Scoppia il caso delle bollette di Rivieracqua e in particolare quello relativo ai conguagli retroattivi, che ha visto consegnate a molti residenti della provincia richieste di pagamenti incredibilmente alte, scatenando le reazioni da parte dei clienti. Leggi qui.

Aprile. Un camion si è ribaltato ed è finito contro un'auto sulla A10, provocando due morti e quattro feriti. Leggi qui.

Maggio. Viene arrestato il presidente della Regione Giovanni Toti con le accuse di corruzione per l'esercizio della funzione che porterà, nei mesi successivi, alle sue dimissioni e alle elezioni regionali anticipate. Leggi qui.

Giugno. Torna l'appuntamento elettorale nel territorio. Davide Gibelli e Daniele Cimiotti, rispettivamente per Camporosso e Ospedaletti, vedono riconfermata la loro carica a primi cittadini, mentre a Sanremo, dopo un testa a testa avvincente, ad essere eletto è Alessandro Mager, che riesce a battere al ballottaggio Gianni Rolando. Leggi qui.

Luglio. Giovanni Toti si dimette e nel dare il suo addio ai liguri, commenta: “Torno ad essere un semplice e comune cittadino della Liguria”. Leggi qui.

Agosto. L'estate porta i primi bilanci e, tra luglio e agosto, a Sanremo sono transitate più di un milione di auto. Il record va ai tedeschi e il 45% sono le meno inquinanti. Leggi qui.

Settembre. Un mese di motori, in quel di Ospedaletti. Il weekend del 28 e 29 settembre è stato quello in cui è andata in scena l'ottava Rievocazione storica motociclistica. Leggi qui.

Ottobre. Marco Bucci, dopo un lungo testa a testa con Andrea Orlando, viene eletto presidente della Regione Liguria. Leggi qui.

Novembre. A Ventimiglia, dopo l'importante risultato elettorale alle regionali da parte di Forza Italia, si viaggia verso un rimpasto di Giunta (che poi avverrà) con cambio di deleghe per Agosta e Raco. Leggi qui.

Dicembre. La notizia ha fatto il giro d'Italia, da nord a sud. Il 5 dicembre il Tar di Genova accoglie il ricorso della JE e il Comune di Sanremo dovrà andare a gara dal 2026 per quanto riguarda il Festival. Leggi qui.