Grave incidente sulla A10 tra Sanremo e Taggia: tre mezzi coinvolti, due morti e quattro feriti, traffico in tilt (Foto)

Grave incidente stradale, questo pomeriggio sull’autostrada A10 Genova-Ventimiglia tra Sanremo e Taggia in direzione del capoluogo ligure.

Secondo una prima ricostruzione sembra che un mezzo pesante si sia ribaltato finendo contro un’auto schiacciandola contro un secondo Tir, per cause ancora in via d’accertamento. Sul posto sta intervenendo il personale medico del 118, alcune ambulanze e i Vigili del Fuoco. Purtroppo è stato confermato il decesso di due uomini passeggeri dell'auto che ha targa polacca.

Due i feriti gravi, un uomo e una donna ai quali sono state amputate le gambe al primo e un braccio alla seconda. Sono stati portati al 'Santa Corona' di Pietra Ligure, ovviamente in codice rosso di massima gravità. Altri due i feriti di minore entità, portati in codice giallo all'ospedale di Sanremo.

Il traffico in direzione Genova è al momento bloccato e la coda è già arrivata a quattro chilometri. Obbligatoria l'uscita a Ventimiglia per i mezzi pesanti (che vengono fatti stazionare al locale autoporto) e a Sanremo per gli altri. Il traffico è decisamente aumentato nei centri urbani per l'accesso dei mezzi dall'autostrada sull'Aurelia.