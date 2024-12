Un Natale veramente buono: Pino e Giorgio, da Taggia e Sanremo per far divertire i bimbi e aiutare il 'Gaslini'

Si chiamano Pino e Giorgio e sono una bella storia di Natale. Il primo vive a Taggia e l’altro a Sanremo ma, insieme hanno deciso di ‘lavorare’ per raccogliere fondi per l’ospedale ‘Giannina Gaslini’ di Genova, in modo da raccogliere fondi.

Hanno iniziato la loro opera l’8 dicembre ed andranno avanti fino al giorno di Natale. Pino si veste da Elfo mentre Giorgio da Babbo Natale. Girano vestiti così per le città dell’estremo Ponente ligure e, chi ha piacere di lasciare loro un’offerta, ha la certezza che i due la devolveranno all’ospedale per bambini.

Ormai nella piccola realtà di Taggia sono conosciuti ma anche da Dolceacqua ad Imperia, non si risparmiano, togliendo tempo ai propri impegni ma realizzando qualcosa di più grande. Spesso vengono contattati dalle scuole per far divertire i bambini (entrambi hanno trascorsi o fanno tuttora teatro), a volte ricevono letterine dai bimbi che affidano a Babbo Natale i propri sogni.

Un bel modo per vivere lo spirito natalizio, facendo divertire gli altri e raccogliendo fondi per un ospedale che è rinomato in Italia e nel Mondo e che salva tanti bambini. Anche da parte nostra un grazie a Pino e Giorgio.