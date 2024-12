Rinvio della Commissione Bilancio, il sindaco Di Muro: "Nessun problema politico, ma serve maggiore collaborazione"

Il rinvio della Commissione Bilancio di non ha motivazioni politiche, ma sarebbe stato causato dall’assenza di alcuni consiglieri per ragioni lavorative. A spiegarlo è il sindaco Flavio Di Muro, che ha richiesto chiarimenti al Segretario Generale del Comune di Ventimiglia sull’istituto della delega in commissione, tema oggetto di interpretazioni diverse.

"Non c’è nessun problema politico alla base del rinvio della Commissione Bilancio di ieri, ma abbiamo registrato le assenze di alcuni consiglieri per motivi di lavoro - spiega il primo cittadino - Non essendo la prima volta che ciò accade mi trovo costretto ad approfondire in prima persona. Ho pertanto richiesto chiarimenti al Segretario Generale del Comune rispetto all’istituto della delega, che è stato interpretato in vari modi, al fine di chiarire quale sia la posizione definitiva da tenere in sede di commissione".

Di Muro prosegue: "Per quanto mi riguarda, ritengo infatti che vada consentito a un consigliere comunale di delegare a rappresentarlo in commissione un qualsiasi componente del Consiglio Comunale, indipendentemente dall'appartenenza allo stesso o ad altri gruppi, anche al fine di non pregiudicare il mandato degli stessi e la corretta composizione e la validità delle commissioni. Da un punto di vista amministrativo nessun problema che possa pregiudicare l'approvazione del bilancio, la Commissione è già stata riconvocata dal Presidente Ventrella in tempo utile per esaminare tutti i punti all'ordine del giorno".

Infine, una stoccata alle opposizioni: "Spiace constatare che l'atteggiamento delle minoranze sia volto alla bagarre, al continuo discredito della maggioranza, alle polemiche sterili. Rimarranno delusi, questi provvedimenti verranno approvati, anche senza il loro contributo. Poteva essere un’occasione per anteporre la collaborazione per il bene comune all'istinto di fare opposizione, ma hanno scelto quest'ultima direzione. Peccato".