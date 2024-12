Ventimiglia, Panetta: "Il sindaco non riconosce la crisi politica in corso, chiediamo maggiore serietà e decoro istituzionale"

"Che il sindaco Di Muro non voglia riconoscere, da buon politico di professione qual è, la crisi politica che ha in corso e che proverà a risolvere dispensando meglio qualche poltrona, ce ne siamo accorti nell’ultimo consiglio comunale, quando lo ha affermato pubblicamente anche se un minuto dopo è stato smentito da alcuni componenti della sua maggioranza" - dice il consigliere comunale di minoranza a Ventimiglia Tiziana Panetta replicando alle dichiarazioni del sindaco Flavio Di Muro.

"Quanto alla richiesta di consentire a un consigliere di rappresentare altro consigliere di un gruppo diverso, il sindaco dimostra di non ricordare e conoscere il verbale n.5 del 4/10/2023 ove il Presidente del Consiglio, eletto nella Lega e quindi certamente non oppositore, ha smentito la possibilità comunicando che si può delegare solo un consigliere del proprio gruppo. Il sindaco adesso vuole smentire anche il Presidente del Consiglio? Tutto si può fare, andiamo in consiglio comunale, discutiamo la modifica del regolamento del consiglio comunale, che oggi sull’argomento nulla dice e risolviamo il problema" - afferma Panetta.