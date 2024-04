Elezioni Amministrative di giugno: a Castellaro Giuseppe Galatà si presenta per il terzo mandato

“In questi ultimi mesi situazioni personali e impegni di lavoro hanno portato molta incertezza su questa decisione, ma dopo una lunga riflessione e un confronto importante con chi mi sta vicino tutti i giorni, che ringrazio per la comprensione e per il sostegno in questa decisione, ho deciso di ricandidarmi per il terzo mandato”.

Sono le parole di Giuseppe Galatà, attuale sindaco di Castellaro, che ha deciso di ricandidarsi alla poltrona di primo cittadino del piccolo centro dell’entroterra di Taggia e Riva Ligure. “E' una decisione importante presa con consapevolezza e responsabilità nei confronti di tutti i cittadini che mi auspico possano sostenere il sottoscritto e il gruppo con la loro fiducia. I cinque anni trascorsi sono stati segnati dalla pandemia e da altre problematiche di natura più locale che sicuramente hanno compromesso e rallentato l'attività amministrativa e quindi ritengo che il gruppo meriti ancora del tempo”.

Galatà evidenzia che, in amministrazione ci saranno conferme e nuovi inserimenti: “Lavoreremo per completare quanto già intrapreso in questi anni, alcune opere sono in corso e altre sono di prossimo avvio in quanto si tratta di progetti ormai cantierabili, ma soprattutto ci concentreremo sul bene della nostra Comunità cercando di essere sempre vicini ai cittadini e cercando di avviare nuovi progetti volti a migliorare la vita quotidiana di tutti a partire da quella di coloro che sono il nostro futuro”.

Al momento non è ancora chiaro se la lista che presenterà Giuseppe Galatà avrà un avversario. Nel 2014, lo ricordiamo, l’attuale sindaco venne eletto nella lista ‘Castellaro Insieme’ con il 54,01% delle preferenze, battendo Marco Volpe di ‘Cambiamo insieme’ che ottenne il 45,98%. Cinque anni fa, invece, con la stessa lista Galatà si presentò da solo superando ampiamente il quorum e con 631 voti e con il 65,92% di affluenza alle urne.