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Politica | 25 marzo 2026, 12:33

Sanremo, incontro in Comune sulla riqualificazione dell’Hotel Astoria: progetto pronto dei Marzocco

Il sindaco Mager riceve la proprietà: avanti con il piano per il recupero dello storico immobile

Sanremo, incontro in Comune sulla riqualificazione dell’Hotel Astoria: progetto pronto dei Marzocco

Questa mattina, a Palazzo Bellevue, il sindaco Alessandro Mager ha incontrato i fratelli Marzocco, nuovi proprietari dell’Hotel Astoria, acquisito dal gruppo nel 2024. Presenti anche l’assessore all’urbanistica Massimo Donzella e il funzionario del settore Gianni Brancatisano, oltre al tecnico incaricato dalla proprietà. Al centro della riunione, la progettualità per la riqualificazione dello storico edificio, da anni in condizioni di degrado. I fratelli Marzocco hanno confermato di essere pronti con una nuova proposta progettuale, manifestando l’intenzione di avviare un percorso concreto per il recupero della struttura.

L’incontro è stato giudicato “proficuo da entrambe le parti”, segnando un primo passo verso la definizione degli interventi. Nei prossimi giorni sono previsti ulteriori appuntamenti per approfondire gli aspetti tecnici e progettuali legati all’operazione. L’obiettivo condiviso resta quello di restituire alla città un immobile di valore, attraverso un intervento di rilancio che possa contribuire alla riqualificazione urbana dell’area.

Carlo Alessi

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