Legge sul mare, Berrino: “Provvedimento strategico per valorizzare pesca, insularità e comunità marittime, fondamentale anche per la Liguria”

«Con questa legge, per la quale va ringraziato il governo Meloni nella persona del ministro Musumeci, si valorizza la risorsa mare, fondamentale per la nostra Nazione». Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Gianni Berrino, commentando l’approvazione del nuovo disegno di legge dedicato al comparto marittimo.

Secondo Berrino, il provvedimento affronta in modo organico diversi ambiti, «dal settore della pesca a quello dell’insularità», riconoscendo il ruolo centrale che il mare riveste nella storia e nella geografia del Paese. «L’Italia è una nazione profondamente marittima. Il Mediterraneo non è soltanto lo spazio che ci circonda, ma la dimensione nella quale si sono sviluppate la nostra economia, la nostra cultura e una parte rilevante della nostra proiezione internazionale».

Il senatore sottolinea anche la necessità di tutelare l’ecosistema marino: «Il mare non è soltanto una risorsa economica: è un ecosistema fragile che deve essere protetto. I pescatori sono tra i primi a sapere che senza un mare sano non può esistere un futuro per il loro lavoro».

Un passaggio importante riguarda le comunità che vivono sul mare e del mare, con particolare riferimento alle isole minori: «Rappresentano presìdi territoriali fondamentali e spesso affrontano difficoltà legate alla distanza geografica e alla disponibilità dei servizi essenziali. Non sono periferie marginali, ma parti essenziali della presenza italiana nel Mediterraneo. Contribuiscono alla tutela ambientale, alla cultura e all’identità del nostro Paese».

Per Berrino, la legge interviene dunque su un settore «primario per la nostra economia»: «Il mare non è soltanto un confine geografico, è una delle grandi risorse del nostro Paese e uno degli orizzonti sui quali costruire il futuro dell’Italia».

Il senatore conclude con un riferimento alla Liguria: «Sottolineo l’importanza di questa legge anche per la nostra regione, che sul mare vive e sul mare fonda una parte significativa della sua economia. I benefici saranno concreti e rilevanti».