ChiamARTE, oltre 600 utenti contattati: il customer care di ARTE Imperia migliora servizi e dialogo

Prosegue con risultati concreti il progetto “chiamARTE”, l’iniziativa di customer care avviata da ARTE Imperia nel giugno 2024 e sviluppata a partire dall’esperienza pilota “Citizen Experience - SAGRES S.p.A.”. In poco più di un anno e mezzo, fino a dicembre 2025, sono stati contattati oltre 600 assegnatari, confermando l’efficacia di un modello basato sull’ascolto diretto.

Dalle telefonate emerge un quadro complessivamente positivo: il 56% degli utenti non ha evidenziato criticità, mentre il restante 44% ha segnalato problematiche, spesso legate al contesto e non direttamente agli alloggi. Significativo anche il dato sulla continuità del servizio: il 78% degli utenti che hanno effettuato segnalazioni è stato ricontattato, a dimostrazione dell’attenzione alla gestione e al monitoraggio delle richieste.

“ChiamARTE è un esempio concreto di come l’edilizia residenziale pubblica possa evolversi verso un modello sempre più attento alle persone”, ha dichiarato l’assessore regionale alle Politiche abitative Marco Scajola, sottolineando come l’ascolto consenta di intercettare tempestivamente i bisogni e migliorare la qualità dei servizi.

Sulla stessa linea l’Amministratore Unico di ARTE Imperia, Antonio Parolini: “Non attendiamo più che sia l’utente a rivolgersi a noi solo in presenza di un problema, ma siamo noi a contattarlo per ascoltare, informare e prevenire eventuali criticità”. Un approccio che segna un cambio di paradigma nella relazione con gli assegnatari.

Il progetto si basa su un sistema strutturato: gli operatori effettuano telefonate periodiche, raccolgono segnalazioni e suggerimenti attraverso un modulo dedicato e indirizzano le richieste agli uffici competenti. Le informazioni vengono poi sintetizzate in report mensili, utili per monitorare criticità e interventi.

Oltre a migliorare il servizio, l’iniziativa si è rivelata strategica per prevenire situazioni di disagio che, se trascurate, avrebbero potuto evolvere in conflitti più complessi.

Con “chiamARTE”, ARTE Imperia conferma così il proprio impegno verso un modello gestionale sempre più moderno, dove ascolto, vicinanza e dialogo diventano elementi centrali per la qualità della vita nei quartieri di edilizia pubblica.