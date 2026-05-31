Piana, Scajola e Lombardi inaugurano a Chiusavecchia l’edizione 2026 di Expo Valle Impero dedicata alle eccellenze dell’entroterra

Si è aperta questa mattina a Chiusavecchia l’edizione 2026 di Expo Valle Impero, manifestazione dedicata alla valorizzazione delle eccellenze agricole, produttive, culturali e associative del territorio. All’inaugurazione ufficiale hanno partecipato gli assessori regionali all’Agricoltura e all’Entroterra Alessandro Piana, all’Urbanistica e alla Rigenerazione urbana Marco Scajola e al Turismo Luca Lombardi.



A seguire gli assessori hanno preso parte al convegno “Green Community, rigenerazione urbana, DigiVillae: un percorso di continuo sviluppo”, occasione di confronto sui progetti e sugli investimenti destinati alla crescita e alla valorizzazione delle aree interne.



“Expo Valle Impero rappresenta un appuntamento sempre più importante per la promozione dell’entroterra ligure e delle sue eccellenze agricole, produttive e culturali – dichiara l’assessore all’Agricoltura e all’Entroterra Alessandro Piana – Regione Liguria crede fortemente nel rilancio delle aree interne, che oggi rappresentano una risorsa strategica per il futuro sotto il profilo ambientale, turistico ed economico. Questa manifestazione offre l’opportunità di raccontare il valore delle nostre produzioni di qualità, della filiera corta, delle tradizioni locali e del lavoro quotidiano di agricoltori, allevatori e imprese che contribuiscono a mantenere vivi i borghi dell’entroterra. Expo Valle Impero è anche un’importante occasione per parlare concretamente di sostenibilità, innovazione e tutela del territorio attraverso il progetto Green Communities, un percorso che coinvolge 19 Comuni tra Valle Impero e Alta Valle Arroscia e che può contare su un finanziamento complessivo di oltre 3,5 milioni di euro destinato alla gestione sostenibile delle risorse naturali, alla transizione energetica, all’innovazione e al miglioramento dei servizi per le comunità locali”.



“L’Expo Valle Impero rappresenta una realtà fondamentale per la promozione del nostro entroterra, delle sue eccellenze produttive, delle tradizioni e delle comunità che ogni giorno lavorano per mantenere vivo questo territorio – dichiara l’assessore regionale all’Urbanistica e alla Rigenerazione urbana Marco Scajola – Manifestazioni come questa valorizzano identità, cultura e tipicità locali, creando occasioni di sviluppo e attrattività. Come Regione Liguria continuiamo a investire nelle aree interne attraverso interventi di rigenerazione urbana, messa in sicurezza, valorizzazione dei borghi e sostegno ai piccoli Comuni. Dal 2021 a oggi abbiamo finanziato in Valle Impero 11 interventi per un totale di quasi 6 milioni di euro, mentre in Valle Arroscia sono stati realizzati 15 interventi per oltre 3 milioni di euro. Continueremo a lavorare al fianco dei territori e delle amministrazioni locali per sostenere crescita, servizi e opportunità, con l’obiettivo di rendere il nostro entroterra sempre più attrattivo, vivibile e capace di guardare al futuro”.



“Expo Valle Impero rappresenta la sintesi delle politiche di promozione e valorizzazione dei territori che Regione Liguria sta portando avanti – dichiara l’assessore regionale al Turismo Luca Lombardi – Il nostro entroterra è uno dei grandi punti di forza della Liguria e viene apprezzato sempre di più dai turisti che scelgono il territorio in ogni stagione per scoprire paesaggi straordinari, monumenti storici, attività outdoor, tradizioni locali ed eccellenze enogastronomiche. Rivolgo i miei complimenti ai sindaci di Aurigo, Borgomaro, Caravonica, Cesio, Chiusanico, Chiusavecchia, Lucinasco e Pontedassio per una manifestazione che, giunta alla quarta edizione, continua a crescere e ad arricchirsi di appuntamenti capaci di valorizzare l'identità e le potenzialità della Valle Impero”.



Nel pomeriggio il programma di Expo Valle Impero proseguirà alle 14.30 con l’inaugurazione di un nuovo mezzo della Protezione Civile e alle 15.30 con la presentazione della Rivista Culturale 2025 dell’Associazione A Lecca, alla presenza degli assessori regionali.