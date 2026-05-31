Sanremo: Porto Vecchio, Mager accelera “Specchio acqueo verso la svolta, sui baretti la soluzione è già pronta” (Video)

Il progetto di riqualificazione del Porto Vecchio di Sanremo entra in una fase decisiva. A confermarlo è il sindaco Alessandro Mager che, a margine degli ultimi sviluppi sul masterplan presentato dalla società Porto di Sanremo, traccia un quadro improntato all'ottimismo, sia per quanto riguarda il nuovo assetto dello specchio acqueo sia per la delicata questione dei baretti. Alla domanda su come immagina il porto del futuro, il primo cittadino non ha dubbi: “Lo vedo rinnovato, riqualificato”. Un'affermazione che sintetizza la visione dell'amministrazione dopo gli ultimi mesi di confronto con il soggetto proponente.

Mager evidenzia come il progetto abbia registrato importanti passi avanti rispetto al passato. “Rispetto a qualche mese fa, la situazione ha avuto uno sviluppo perché la società promotrice ha presentato, quanto meno per lo specchio acqueo, una soluzione nuova”, spiega il sindaco. Una proposta che ora è al vaglio dei principali utilizzatori dell'approdo cittadino. “Mi auguro possa soddisfare le aspettative di tutti i fruitori del porto, a cui abbiamo mandato la documentazione relativa”, aggiunge. L'obiettivo dell'amministrazione è infatti quello di raccogliere le osservazioni delle associazioni e dei concessionari prima di procedere con i successivi passaggi amministrativi e progettuali.

Particolare attenzione continua a essere riservata all'area dei caratteristici baretti, uno degli aspetti più dibattuti dell'intero intervento da oltre 110 milioni di euro. Mager ricorda anzitutto come resti aperta una vertenza tra il soggetto promotore e gli attuali gestori: “So che c'è ancora pendente un contenzioso fra la società promotrice e i titolari dei baretti. È una controversia alla quale noi siamo estranei”. Sul piano urbanistico ed estetico, tuttavia, il sindaco lascia intendere che la soluzione sia ormai vicina. “L'altro giorno abbiamo avuto un colloquio molto positivo con la società Porto di Sanremo circa la futura ubicazione dei baretti sul porto”, racconta. Da quell'incontro sarebbe emersa una linea condivisa tra Comune e società proponente. “Stiamo attendendo che ci invino una soluzione che già quel giorno avevamo concordato e che rispecchia pienamente le esigenze che determinarono il pubblico interesse dato dalla precedente amministrazione all'intero progetto”, sottolinea. Parole che sembrano confermare la volontà dell'amministrazione di ottenere una disposizione delle strutture maggiormente integrata con la futura piazza sul mare e più aperta dal punto di vista visivo.

I prossimi passaggi

Nei prossimi giorni il confronto si concentrerà soprattutto sulla nuova configurazione dello specchio acqueo. “Occorre il confronto con le associazioni e i fruitori del porto su questa nuova perimetrazione”, spiega il sindaco.Parallelamente continueranno i contatti con Porto di Sanremo per definire gli ultimi dettagli relativi ai baretti. Ma su questo fronte Mager si mostra particolarmente fiducioso. Alla domanda se saranno necessari ulteriori incontri con la società promotrice, la risposta è netta: “Sì, ma questo è praticamente già risolto. Abbiamo già chiaro, loro hanno già chiaro, ci siamo già chiariti ed è una cosa che si risolverà immediatamente”. Una rassicurazione che lascia intendere come il vero elemento ancora da sciogliere non riguardi più il progetto urbanistico, bensì il raggiungimento di un'intesa tra il concessionario e gli attuali operatori. “L'importante è che la società promotrice e i titolari dei baretti raggiungano un accordo”, conclude Mager. Parole che segnano un cambio di passo rispetto alle tensioni emerse nei mesi scorsi e che confermano la volontà dell'amministrazione di arrivare rapidamente alla fase successiva del progetto di riqualificazione del Porto Vecchio.