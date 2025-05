Speciale Weekend: la provincia di Imperia si anima con un mosaico di eventi, emozioni e scoperte tra cultura, natura e sapori unici

Il primo weekend di giugno si preannuncia particolarmente interessante sulla Riviera Ligure di Ponente, offrendo un programma diversificato capace di soddisfare ogni interesse. Dalla letteratura al contatto con la natura, passando per le tradizioni enogastronomiche e l'emozione degli sport velici, il territorio si anima con manifestazioni di richiamo nazionale e internazionale.

Oggi e domani Imperia si conferma epicentro culturale con la 24ª edizione del Festival Internazionale della Cultura Mediterranea - Fiera del Libro Imperia 2025. Dalle 10.00 alle 18.15, le diverse location cittadine ospiteranno un parterre d'eccezione, con autori di spicco come Antonella Boralevi, Claudia Koll, Enrico Vanzina, Mario Giordano, Alan Friedman, Aldo Mola, Rita Pavone, Elisabetta Villaggio, Alessandro Cecchi Paone, Enrico Beruschi, Cristina Scocchia, Lorenzo Beccati, Marco Piccat e Claudio Di Dio. Un'occasione imperdibile per gli amanti della lettura e del confronto, con un programma che si estende fino al 1° giugno (cliccare questo link per leggere il programma delle due giornate)

Sempre oggi, sabato 31 maggio, e per l'intero fine settimana fino al 2 giugno, Bordighera invita a vivere il territorio con la Bordighera Outdoor Experience. Dalle 10.00 alle 20.00, la Rotonda di Sant'Ampelio sarà il punto di partenza per tre giorni dedicati al movimento e alla scoperta. Escursioni gratuite con guide esperte, la sfida della Beodo Trail, attività acquatiche, visite culturali, un'area bike jumping, animazione e musica promettono divertimento e avventura per tutti (il programma a questo link)

Ancora sabato, a Pontedassio, prende il via la 3ª edizione dell'Expo Valle Impero, dalle 9.30 a mezzanotte e mezza, per proseguire fino al 1° giugno. Un evento che celebra il territorio con stand gastronomici, laboratori interattivi, escursioni guidate, convegni, degustazioni e dimostrazioni. Un'immersione completa nelle eccellenze della Valle Impero (il programma).

Nel pomeriggio di sabato 31 maggio, a Villa Faraldi, l'atmosfera si farà intima e suggestiva con l''Andature Festival'. Dalle 16.00, un percorso esperienziale unirà musica d'autore, cinema indipendente, musica contemporanea ed enogastronomia locale. Il pomeriggio si aprirà con degustazioni di vini e specialità del territorio, accompagnate da talks e dal live acustico dei cantautori Federico Sirianni e Davide Geddo. Dalle 20.00, la proiezione del documentario 'La nuova scuola genovese' introdurrà i live contemporanei di Antonovvi, Elia27, Gius e Marino, seguiti da un dj set con Dj Smooth.

La giornata di domenica 1° giugno a Diano Borganzo, frazione di Diano San Pietro, sarà interamente dedicata all'oro verde ligure con 'Dagghe de l'Oiu'. Dalle 9.00 alle 19.00, la Proloco Diano Borgarzo propone un ricco programma che include un mercatino di prodotti tipici, street food, una dimostrazione d'assaggio olio e la presentazione del libro 'La Liguria in Cucina' con l'autrice Renata Briano. Non mancheranno giochi per i più piccoli, un'esposizione di moto d'epoca e l'animazione musicale di DJ Mr. Pink, per una festa che celebra le eccellenze del territorio e il divertimento per tutte le età.



Il fine settimana vedrà anche la celebrazione del 'Vela Day', un evento nazionale promosso dalla FIV - Federazione Italiana Vela. A Sanremo, sabato 31 maggio e domenica 1° giugno, dalle 10.30 alle 18.00, la Lega Navale Italiana Sezione di Sanremo aprirà le sue porte per offrire prove gratuite di vela a partire dai 6 anni. L'appuntamento è presso la base nautica in Corso Salvo D'Acquisto. Anche a Ventimiglia, nello stesso weekend, lo Yacht Club Cala del Forte ospiterà il 'Vela Day' dalle 10.00 alle 17.00, con prove gratuite per gli appassionati a partire dai 6 anni. Infine, ad Arma di Taggia, sempre sabato 31 maggio e domenica 1° giugno, il Circolo Nautico Arma organizza due giornate di avvicinamento alla vela presso la Darsena di Arma, in collaborazione con la Delegazione di Spiaggia della Guardia Costiera, la Protezione Civile, la Cumpagnia Armasca e l'Ass. Quarto Quadrante.

Oltre ai grandi eventi che animano la Riviera, come il Festival della Cultura Mediterranea e la Bordighera Outdoor Experience, il weekend che si apre questo sabato 31 maggio 2025 è costellato di appuntamenti altrettanto interessanti, capaci di soddisfare una vasta gamma di passioni. Dalle passeggiate per il benessere agli spettacoli teatrali, passando per convegni culturali e incontri musicali, c'è davvero l'imbarazzo della scelta per vivere al meglio questi giorni di inizio giugno.

A Imperia, questo sabato 31 Maggio, il Cinema Centrale si trasforma in un palcoscenico per la cultura. Si inizia con un convegno affascinante dal titolo ‘Massoneria, 125 anni per la Libertà e la Costituzione’, che include la presentazione di un libro cruciale: ‘Garibaldi vivo. Antologia critica degli scritti con documenti inediti’ di Aldo Alessandro Mola. Saranno presenti per firmacopie anche lo scrittore Filippo Bruno, autore de ‘La riviera dei framassoni’, e lo stesso Professor Aldo Mola. Non solo parole: la musica aggiungerà un tocco speciale, con interventi a cura di docenti e allievi della scuola di musica ‘Gaetano Amadeo’. Più tardi, sempre a Imperia, sulla Balconata del Teatro Cavour, l'autrice Giulia Monti, conosciuta come Mogiko, presenterà la sua serie manga Black Letter (Edizioni BD), in dialogo con Silvia Violante e i giovani appassionati dei club manga junior e senior.

A Sanremo, sempre sabato 31 Maggio, il Forte di Santa Tecla sarà teatro di un incontro significativo alle 16.30, aperto al pubblico, sul tema ‘Persone e diritti: superare i confini per una nuova umanità’. Saranno presenti voci autorevoli come Alba Bonetti, Presidente di Amnesty International Sezione Italiana, Federico Lera e Antonella Cascione. Un'occasione per riflettere e confrontarsi su temi di grande attualità. E per gli amanti del calcio e del cinema, la sera alle 21.00, in occasione del 62° compleanno del Teatro Ariston, ci sarà un'opportunità unica: ingresso gratuito per assistere in diretta alla Finale di UEFA Champions League tra Paris Saint Germain e Inter. L'ingresso è libero dalle 20:00 fino all'inizio della partita.

Spostandoci nell'entroterra, a Perinaldo, questo sabato 31 maggio alle 16.30, la Sala consiliare del Comune ospiterà gli studenti della 3ª classe del Liceo G.D. Cassini di Sanremo. Presenteranno una tesi affascinante intitolata ‘Vedrà non solo della Liguria il lido, anzi ogni terra anco: gli Ovali di Cassini’, seguita da un intervento altrettanto intrigante, ‘Le autostrade dello spazio’, a cura di Ettore Perozzi, fisico dell’Agenzia Spaziale Italiana. L'ingresso è libero. E a Pontedassio, alle 11.00, Palazzo Agnesi si aprirà per l'inaugurazione dell'installazione artistica ‘Lumen - Invito al Viaggio’ dell'artista sanremese Igor Grigoletto.

A Imperia, il fine settimana si anima con due appuntamenti imperdibili. Sia sabato 31 maggio che domenica 1° Giugno, alle 21.00, la Parrocchia di San Maurizio propone ‘Fratelli Tutti’, un musical corale che vedrà i ragazzi delle Opere Parrocchiali raccontare la vita di San Francesco. Per chi desidera partecipare, è consigliabile prenotare al numero 375 83112 12. E sempre sabato 31 maggio, alle 21.00, si inaugura il nuovo teatro Abracadabra, situato in Via Nazionale 66/F, con lo spettacolo di intrattenimento ‘Cabaret con Voi’. Ideato e condotto da Vittorio Capotorto, promette risate e un'interazione divertente con il pubblico. Info e prenotazioni al numero 375 5945573.

A Vallecrosia, il ritmo della musica corale risuonerà per l'intero fine settimana. Sabato 31 maggio e domenica 1° giugno, dalle 10.00 alle 18.00, la Rassegna corale nazionale Erio Tripodi offrirà una ricca programmazione di concerti, workshop e laboratori musicali pensati per cori di voci bianche e giovanili. L'evento, curato dalla Fondazione Erio Tripodi, si svolgerà tra Piazza Erio Tripodi, il Centro Storico e l'Istituto Sant’Anna.

Per gli amanti del teatro, a San Lorenzo al Mare, la Sala Samuel Beckett del Teatro dell’Albero ospiterà sia sabato 31 maggio che domenica 1° giugno, alle 21.15, lo spettacolo ‘La Panne (una storia ancora possibile)’ di Fnedrich Durrenmatt, parte della 22ª rassegna teatrale ‘L’Albero in… prosa’. Sul palco un cast di talentuosi attori tra cui Paolo Paolino, Franco La Sacra, Loredana De Flaviis, Vincenzo Genduso, Daniela Di Gregorio, Daniel Mendez y Mordillo, sotto la drammaturgia e la regia di Carlo Senesi.

Sanremo, sabato 31 maggio segna l'ultimo giorno del Botanica Festival 2025. Villa Ormond sarà ancora animata da questo raduno musicale che ha offerto due giorni e due notti di musica dal vivo, dj set, momenti di relax e tanto divertimento. Per chi ama lo shopping serale, sabato 31 maggio dalle 16.00 alle 23.00, le vie centrali di Arma di Taggia si trasformeranno con ‘Shopping in Musica Live’: un'occasione per fare acquisti in un'atmosfera unica e festosa, accompagnata da musica dal vivo a cura di Confesercenti.

Per chi cerca un po' di movimento, a Sanremo, sabato 31 maggio alle 9.30, si terrà la 12ª edizione di ‘Camminare fa bene - Memorial Manfrin’. Una passeggiata non competitiva che toccherà luoghi iconici come il Parco Marsaglia, la Passeggiata Imperatrice e la pista ciclabile, per poi concludersi con un momento conviviale al Floriseum, nei giardini superiori di Villa Ormond. L'evento, a cura dell’associazione Cuore in Movimento, prevede il ritrovo e la partenza a Pian di Nave (per maggiori info: 389 9588821).

A Bordighera, sia sabato 31 maggio che domenica 1° giugno alle 10.30, si potrà partecipare a ‘141 anni dopo’, un vero e proprio viaggio nel tempo alla scoperta dei luoghi immortalati e dei punti di vista scelti dall'artista nella Riviera. Un modo per approfondire il legame tra Monet e il territorio di Bordighera (costo: 7 euro). Il ritrovo è a Villa Pompeo Mariani, in Via Fontana Vecchia 5. Per partecipare è necessaria la prenotazione al numero 347 2364922.

A Ospedaletti, domenica 1° giugno alle 10.00, un evento tenero e significativo: la ‘Passeggiata dei Passeggini – Mamme per la Pace’. Una camminata semplice e simbolica per celebrare la maternità e lanciare un messaggio di pace. La partenza è prevista dal tratto di pista ciclabile lato Bordighera, con arrivo alla Sala ‘La Piccola’, dove si terrà un momento conclusivo con saluti finali e un messaggio simbolico a cura delle operatrici degli Spazi Mamma.

Infine, a Cervo, domenica 1° giugno, dalle 15.30 alle 18.00, un appuntamento all'insegna del benessere e del gusto: la ‘Merenda nell’Oliveta’. La giornata prevede una sessione di TrekYoga, con ritrovo in Piazza Santa Caterina. A seguire, alle 17.00, spazio al Pilates direttamente sulla spiaggia, nell’area Pilone, per poi concludere alle 18.00 con un aperitivo in musica sempre in riva al mare. Per maggiori informazioni: 0183 406462.

Questo weekend promette dunque un'offerta davvero ricca e variegata per residenti e visitatori, un'occasione imperdibile per vivere al meglio la cultura, lo sport e il buon cibo, valorizzando le molteplici e affascinanti sfaccettature del nostro splendido territorio ligure.

