Vallecrosia, l’atmosfera del Natale accende l’Oratorio Don Bosco

L'atmosfera natalizia entra nel vivo a Vallecrosia. Dopo il grande successo dello scorso weekend, l'Oratorio Don Bosco rinnova l'invito per domani, sabato 20 dicembre, con un secondo appuntamento dedicato alla celebrazione delle festività all'insegna del divertimento, della condivisione e della solidarietà.

Il programma della giornata è pensato per coinvolgere i più giovani con attività dinamiche e all'aria aperta. Si parte alle ore 15:00 con l’apertura dei gonfiabili in cortile (costo d’ingresso 5,00 €), che trasformeranno lo spazio dell'oratorio in un vero e proprio parco giochi per ore di svago in movimento.

Alle ore 16:00 sarà invece il momento della competizione con l'atteso Torneo di Beyblade. I ragazzi potranno sfidarsi in emozionanti duelli con le celebri trottole, mettendo alla prova abilità e strategia in un clima di sana competizione sportiva.

Oltre al gioco, ci sarà spazio per il gusto e il sostegno alla comunità: presso il bar dell’Oratorio sarà possibile consumare merende e prelibatezze natalizie. Il ricavato dell'iniziativa contribuirà direttamente al finanziamento dei laboratori settimanali che la struttura offre gratuitamente o a costi ridotti ai giovani della zona.

Un'occasione perfetta per stare insieme, respirare la magia dell'attesa del Natale e sostenere attivamente le realtà educative del territorio. L'appuntamento è fissato per domani pomeriggio: l'Oratorio Don Bosco di Vallecrosia è pronto ad accogliere grandi e piccoli per un dicembre all'insegna della gioia comunitaria.