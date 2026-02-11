Sanremo, Radio Kiss Kiss celebra 50 anni con una Casa rinnovata: nasce il Ponte Kiss Kiss e arriva il nuovo Play Village

Anche quest’anno Radio Kiss Kiss sarà protagonista a Sanremo, sia on air che fisicamente, con Casa Kiss Kiss, rinnovando il legame con la città simbolo della musica italiana e con il pubblico che vive la settimana del Festival come un’esperienza unica di emozione, spettacolo e condivisione.



Dopo il successo delle ultime due edizioni, grazie alla collaborazione con Rai Pubblicità, Casa Kiss Kiss cresce ulteriormente, confermandosi negli anni come uno dei punti di riferimento più riconoscibili della settimana sanremese. Una scelta di continuità che, in occasione del 76° Festival, si apre a una nuova evoluzione, pronta a sorprendere.



Un’edizione speciale nell’anno dei 50 anni di Radio Kiss Kiss



Il 2026 segna un traguardo importante: 50 anni di Radio Kiss Kiss. Un anniversario che rende la presenza a Sanremo ancora più significativa e che trasforma Casa Kiss Kiss nel simbolo di un percorso capace di unire storia e visione, identità e innovazione.

Da domenica 22 febbraio, Casa Kiss Kiss sarà ancora una volta uno spazio vivo e contemporaneo, dove radio, musica, intrattenimento e mondo digitale si incontrano per dare vita a un racconto condiviso.



Una casa esperienziale all’interno e all’esterno, pronta a sorprendere



Casa Kiss Kiss si presenterà come una vera e propria casa esperienziale: oltre 500 metri quadri distribuiti su due livelli e con quest’anno non uno ma due ampi spazi esterni pensati come luoghi aperti al pubblico di incontro, relazione, divertimento, gioco e racconto. Il nuovo e ulteriore spazio esterno di nuova concezione si chiamerà il Kiss Kiss Play Village.



Ma non finisce qui:



Il Ponte Kiss Kiss: un filo che unisce, da 50 anni

Partendo dall’architettura ormai riconoscibile di Casa Kiss Kiss, l’edizione 2026 si arricchisce di un elemento inedito, pensato per celebrare il cinquantesimo anniversario di Radio Kiss Kiss e rendere l’esperienza del pubblico ancora più immersiva e coerente con il DNA dell’emittente: il Ponte Kiss Kiss.

In occasione del Festival di Sanremo, prende forma un vero e proprio ponte, fisico e simbolico, che collega Casa Kiss Kiss al nuovo Kiss Kiss Play Village, trasformando l’intera area in uno spazio fluido e continuo, dedicato all’incontro, alla condivisione e all’energia della musica.

Non un semplice passaggio, ma un luogo di connessione: tra artisti e pubblico, tra radio e territorio, tra una storia lunga cinquant’anni e lo slancio verso il futuro. La musica diventa il linguaggio che attraversa questo ponte, capace di unire generazioni, superare confini e creare relazioni, così come Radio Kiss Kiss fa dal 1976.

Nel cuore del Festival, il Ponte Kiss Kiss si propone come manifesto dei 50 anni dell’emittente: da un lato Casa Kiss Kiss, spazio di racconto, contenuti e incontri; dall’altro il Kiss Kiss Play Village, luogo di intrattenimento e partecipazione attiva. Al centro, sempre, la musica. Un ponte che non divide, ma avvicina. Un ponte che celebra il passato e suona il futuro.