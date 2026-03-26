Sanremo, Pasqua di solidarietà con UNICEF con uova e ulivo della pace alla Coop

Una Pasqua all’insegna della solidarietà e dell’impegno concreto per i più piccoli. Il Comitato Provinciale UNICEF di Imperia torna in città con l’iniziativa “Uova della Solidarietà” e “Ulivo della Pace”, con un banchetto in programma domani e sabato presso il supermercato Coop di zona Foce. L’appuntamento rappresenta un’occasione per unire un gesto semplice a un aiuto concreto: a fronte di una donazione, i volontari distribuiranno uova pasquali e piccole piante di ulivo, simbolo di pace e speranza.

Un’iniziativa che arriva in un momento particolarmente delicato a livello internazionale. “La Pasqua dovrebbe essere un periodo di pace e fratellanza – spiegano dall’UNICEF – ma un’intera generazione di bambini sta vivendo una crisi drammatica”. Forte il messaggio lanciato: “Bisogna fare silenzio quando i bambini dormono, non quando vengono colpiti dalla guerra”. L’attenzione è rivolta in particolare alla crisi in Medio Oriente, dove migliaia di famiglie sono costrette a fuggire dai conflitti. In Libano, ad esempio, circa 60mila persone – tra cui 18mila bambini – hanno dovuto lasciare le proprie case. In questo contesto, l’UNICEF è già intervenuta con l’invio di oltre 35 tonnellate di forniture mediche di emergenza a supporto di ospedali e servizi sanitari.

Anche il territorio imperiese vuole fare la sua parte: i fondi raccolti contribuiranno a sostenere le iniziative umanitarie a favore dell’infanzia nelle aree più colpite. “Unire la dimensione locale a un impatto globale” è l’obiettivo dell’iniziativa. Il presidente provinciale Raffaele Regina, insieme allo staff, ha voluto ringraziare la Coop Liguria e la direzione del punto vendita di Sanremo per la disponibilità e il supporto, anche attraverso la fornitura di uova pasquali a marchio Coop. L’invito alla cittadinanza è quello di partecipare numerosi: un piccolo gesto può trasformarsi in un aiuto fondamentale per tanti bambini che oggi vivono in condizioni di estrema difficoltà.