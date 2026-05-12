Presentato a Sanremo il progetto “Uffici di Prossimità”: servizi giudiziari più vicini ai cittadini (Foto)

Si è svolta nel pomeriggio di martedì 12 maggio, nella Sala degli Specchi di Palazzo Bellevue, la presentazione del progetto “Uffici di Prossimità”, iniziativa che porterà in città nuovi sportelli informativi dedicati all’assistenza in ambito giudiziario.

Gli uffici saranno aperti in corso Garibaldi 30, all’interno dei Servizi Sociali comunali, e offriranno ai cittadini supporto e orientamento su pratiche e procedure legate alla giustizia, con l’obiettivo di rendere i servizi più accessibili e vicini alla popolazione.

L’attivazione dell’Ufficio di Prossimità di Sanremo si inserisce in un progetto di portata nazionale finanziato dall’Unione europea e coordinato dal Ministero della Giustizia, volto a rafforzare la rete territoriale dei servizi giudiziari e favorire l’inclusione. Il progetto è stato realizzato a livello locale grazie alla collaborazione tra Regione Liguria e Amministrazione comunale di Sanremo.

Alla presentazione hanno preso parte il sindaco Alessandro Mager, il vicesindaco Fulvio Fellegara, la presidente del Tribunale di Imperia Rossella Atzeni, la responsabile regionale del progetto Elisa Lidonnici e la dirigente dell’Ambito Sociale del Comune di Sanremo Simona Donati, che hanno illustrato finalità e servizi previsti dall’iniziativa.

"L'apertura di questo nuovo ufficio - dichiarano il sindaco Mager e il vice Fellegara - è un risultato importante, frutto della collaborazione tra istituzioni che permette di fornire una risposta alle esigenze del territorio. Il servizio infatti non si rivolge solo ai cittadini di Sanremo ma anche agli utenti dei Comuni limitrofi che potranno così recarsi direttamente all'Ufficio di prossimità, evitando di dover depositare atti e richiedere informazioni alle cancellerie dei tribunali".

Il presidente del tribunale di Imperia, Rossella Atzeni, ha sottolineato che "con l'ufficio di prossimità non si attribuisce solo maggiore centralità al cittadino ma si favorisce la stessa qualità del servizio reso, rendendo più prossimo il punto di erogazione e meglio distribuiti gli stessi carichi di lavoro tra diversi operatori e diverse sedi che non siano esclusivamente le cancellerie dei tribunale".

L'ufficio resterà aperto il lunedì dalle 15 alle 17 e il giovedì dalle 9.30 alle 12.30 e sarà disponibile per il rilascio di informazioni e assistenza nella gestione di pratiche destinate al tribunale, così come fornire informazioni legate a servizi amministrativi di sostegno, tutele, istanze al giudice tutelare in materia di minori.

Quello di Sanremo è il 25° ufficio di prossimità in regione, che va a chiudere il cerchio di un progetto avviato 10 anni fa: "Il progetto prende forma adesso - spiega Lidonnici - come Regione Liguria abbiamo avviato un'attività organizzativa importante. Si viene a creare un ponte che collega le diverse realtà, andando in direzione di un welfare inerente a questo. Ringrazio tutti gli operatori coinvolti in questo servizio".

Per il momento non sono previste ulteriori aperture (il che lascia escluse per il momento dal servizio località come Ventimiglia e Bordighera) ma nel corso della presentazione è stato spiegato che si prenderà in valutazione l'ipotesi di ampliare il servizio anche alle altre località.